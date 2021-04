Europarlamentarii USR PLUS au cerut ambasadorului Rusiei ca Alexei Navalnii sa beneficieze urgent de asistenta medicala

"Viata lui Alexei Navalnii este responsabilitatea celor care l-au intemnitat. Navalnii este un om a carui viata a mai fost salvata o data, cu greu, in urma unei tentative de otravire, ca urmare a unor demersuri europene. El este un opozant politic cunoscut care nu poate fi exterminat in inchisoare fara ca acest lucru sa aiba consecinte politice serioase. Sper ca autoritatile ruse sa ia de urgenta masurile medicale necesare pentru a-l proteja pe Navalnii", a declarat Nicolae Stefanuta , membru in Comisia de Afaceri Externe a PE si initiator al scrisorii, conform unui comunicat de presa al USR PLUS.La randul ei, Ramona Strungariu a spus ca " Alexei Navalnii nu poate plati cu viata dreptul la libera exprimare si la opozitie politica intr-un stat care pretinde a fi democratic"."In conformitate cu legislatia internationala cu privire la drepturile omului, Federatia Rusa are o responsabilitate substantiala in ceea ce priveste integritatea corporala si sanatatea activistului rus si trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a ii ocroti viata si a ii asigura ingrijirea medicala de care are nevoie. In starea in care se afla, Navalnii nu poate ramane in Rusia . Cerem evacuarea lui medicala de urgenta si speram sa vedem la autoritatile ruse intelepciunea, luciditatea si actiunea rapida in acest sens, in aceste momente critice, in care fiecare ora conteaza", declara Ramona Strugariu, membru in Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne.Prin demersul europarlamentarilor Nicu Stefanuta, Ramona Strugariu, Dacian Ciolos , Vlad Botos, Alin Mituta, Dragos Tudorache, Dragos Pislaru si Vlad Gheorghe, USR PLUS se alatura altor numeroase demersuri europene pe langa regimul de la Kremlin, tragand un semnal de alarma asupra pericolului in care se afla Alexei Navalnii, conchide sursa citata.