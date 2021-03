Exercitiu militar fara precedent desfasurat de armata rusa in Arctica. Trei submarine nucleare au iesit simultan de sub gheata

Potrivit sursei amintite, amiralul Nikolai Evmenov l-a informat pe Putin ca, incepand cu 20 martie 2021, in zona arhipelagului Franz Josef si zona de apa adiacenta acoperita permanent cu gheata se desfasoara expeditia complexa Umka-2021, cu participarea Societatii Geografice Ruse.Expeditia include 43 de activitati, din care s-au desfasurat deja 35, inclusiv 10 comune cu Societatea Geografica Rusa. Toate activitatile expeditiei au un caracter planificat.Potrivit defenseromania.ro, comandantul-sef al Fortelor Navale ruse l-a mai informat pe Putin ca la activitatile din cadrul expeditiei participa peste 600 de militari si salariati civili, precum si 200 de unitati de armamente, tehnica militara si speciala.Amiralul Nikolai Evmenov i-a raportat lui Putin ca, in cadrul expeditiei arctice, au fost efectuate, pentru prima data, urmatoarele activitati:- trei submarine nucleare au iesit simultan de sub gheata, intr-un raion limitat, cu o raza de 300 de metri;- doua avioane de vinatoare de tip MiG-31 au zburat spre regiunea polara, cu realimentare in aer, trecand de punctual geografic al Polului Nord;- un submarin nuclear a lansat o torpila de sub gheata, urmata de efectuarea unui orificiu in stratul de gheata in punctul de iesire a acesteia si iesirea ulterioara la suprafata;- subunitati ale brigazii arctice de infanterie moto au executat un exercitiu tactic, in conditii meteo dificile."Potrivit rezultatelor activitatilor desfasurate deja, s-a constatat ca armamentele, tehnica militara si speciala intrebuintata la experimentele tehnico-militare si-au confirmat integral caracteristicile tehnico-tactice, in conditii de latitudini mari si temperaturi scazute", a spus Evmenov.