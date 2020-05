Explicatia Rusiei dupa ce numarul cazurilor noi de coronavirus s-a dublat in ultimele zile: Masurile anuntate de Vladimir Putin

Putin anunta ca si rusii incep sa ridice restrictiile

In acest moment, Rusia a anuntat ca 221.344 de persoane au fost testate pozitiv. Dintre acestea, 11.656 doar in ultimele 24 de ore.Cresterea abrupta a cazurilor noi a inceput pe 2 mai, iar de atunci s-a mentinut constant peste 10 mii pe zi, in conditiile in care pana atunci se situa intre 5-6 mii pe zi.Explicatia rusilor pentru numarul mare de cazuri noi consta in faptul ca numarul persoanelor testate zilnic a crescut considerabil, potrivit CBS Pana in acest moment, Rusia a efectuat 5.636.763 de teste. In lume, doar SUA au facut mai multe teste: 9.499.575. Spania a comunicat 2.467.761 de teste, Marea Britanie 1.921.770, iar Italia 2.606.652.Conform sursei citate, Vladimir Putin se asteapta ca in aceasta luna Rusia sa efectueze in jur de 300.000 de teste pe zi.In Rusia au fost anuntate doar 2.009 decese cauzate de coronavirus, iar autoritatile din aceasta tara sustin ca acest lucru este cauzat de faptul ca numarul mare teste efectuate ii ajuta sa identifice rapid persoanele bolnave si sa le izoleze.Alertat de faptul ca 1.4 milioane de rusi au ramas someri in ultima perioada, Vladimir Putin a anuntat ca anumite restrictii vor fi ridicate.El a cerut ca, incepand de marti, anumite sectoare ale economiei sa fie repornite."Peste tot unde este posibil trebuie refacute conditiile pentru reluarea activitatilor in sectoarele de baza precum constructiile, industria, agricultura, telecomunicatiile, energia, extractiile de materii prime", a explicat Putin.Totodata, el le-a cerut liderilor regionali sa ia masurile necesare in functie de situatia din zona.In plus, Putin a anuntat ajutoare financiare pentru familiile nevoiase si derogari fiscale pentru firme.C.S.