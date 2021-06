Explozie spectaculoasa la un depozit plin cu petarde din Moscova. Sunt implicate si fortele aviatice in stingerea incendiului VIDEO

Potrivit sursei citate incendiul din depozitul plin cu petarde in flacari s-a raspandit in cladirea vecina.Focului i s-a atribuit al doilea grad de dificultate. Serviciile de urgenta au raportat ulterior ca numarul severitatii incendiilor a crescut de la al doilea la al treilea.Serviciile operationale din Moscova au alertat serviciile de aviatie pentru stingerea incendiului. Desi focul nu poate fi localizat, exploziile de pirotehnica continua, exista fum puternic in zona incendiului. Nori de fum gros se ridica deasupra depozitului.Ofiterii politiei rutiere au blocat patru benzi pe traseul Luzhnetskaya din cauza incendiului, relateaza Deschide.md