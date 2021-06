Explozie socanta la o benzinarie din Rusia. O cisterna de combustibil a fost aruncata sute de metri de suflul deflagratiei printre oameni care incercau sa fuga VIDEO

Нет, это не съемки голливудского блокбастера - это пожар на AЗС в Новосибирске 😱 pic.twitter.com/iBuD0hME76 - Rita (@Ritalichter) June 14, 2021

Pretty stunning video from Novosibirsk where a gas station exploded, apparently. Injuries unclear. pic.twitter.com/TkHwdJwWdN - Chris Brown (@CBCChrisBrown) June 14, 2021

Deflagratia s-a produs in dupa-amiaza zilei de luni. Potrivit bilantului provizoriu, 22 de persoane au fost ranite, dintre care 8 sunt in stare grava. Explozia a fost atat de puternica incat a aruncat cisterna cu cateva sute de metri printre oameni care incercau sa se adaposteasca.Imaginile filmate de un localnic suprind momentul in care cisterna de combustibil se transforma intr-un proiectil si este proiectata cu o viteza inspaimantatoare.Explozia a avut loc pe autostrada, iar flacarile au cuprins un spatiu de 800 de metri patrati.Pompierii au intervenit pentru ca focul sa nu cuprinda mai multe depozite din zona, dar au avut probleme din cauza presiunii slabe a apei.Autostrada a fost inchisa temporar.