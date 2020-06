Familia americanului condamnat in Rusia pentru spionaj asteapta un schimb de prizonieri: "Rusia l-a pastrat pe fratele meu pentru un singur motiv"

Ziare.

com

"Rusia l-a pastrat pe fratele meu pentru un singur motiv: sa obtina o contrapartida", a declarat David Whelan intr-un interviu acordat marti.In opinia sa, Moscova si-ar dori sa obtina in acest sens eliberarea a doi rusi inchisi in Statele Unite: traficantul de arme Viktor Bout, cunoscut sub numele de "Comerciantul Mortii", si aviatorul Konstantin Iarosenko, detinut pentru trafic de droguri."Este o diplomatie a ostaticului", a acuzat David Whelan. "Folosesc cetatenii ca pioni pentru a incerca sa obtina o contrapartida din eliberarea lor", a adaugat el.Dupa ce a denuntat tratamentul "ingrozitor" la care este supus de autoritatile ruse cetateanul american Paul Whelan, Departamentul de Stat de la Washington a refuzat marti sa faca cunoscut daca este avut in vedere un eventual schimb.Washingtonul si Moscova au schimbat numerosi spioni in ultimele decenii, dar balanta ar putea fi clar dezechilibrata in acest caz, si-a exprimat temerea fratele geaman al lui Paul Whelan."Nimeni nu crede ca este un spion, nici macar rusii", a mai afirmat el. "Nu este un comerciant al mortii, nici un individ care a strans milioane de dolari din traficul de droguri", a subliniat David Whelan.Paul Whelan a fost arestat in decembrie 2018 in plin "act de spionaj", potrivit Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, FSB.Acuzat ca este un ofiter bine antrenat al serviciilor secrete americane, fostul puscas marin de 50 de ani a sustinut ca, in momentul arestarii, se afla in Rusia pentru a participa la o nunta.Director de securitate al unui producator american de piese detasate din industria auto, el a declarat a fost atras in capcana de una dintre cunostintele sale, care i-a transmis un stick USB continand ceea ce americanul credea ca sunt fotografii facute in timpul unui sejur precedent in Rusia in compania sa.Luni, el a denuntat la Moscova un proces "politic" si "rusinos", inainte de a fi condamnat la 16 ani de inchisoare intr-un lagar cu regim sever.David Whelan mai este de parere ca fratele sau ar putea servi si ca parghie pentru ca Moscova sa obtina redeschiderea consulatului rus de la San Francisco, inchis in 2017 ca raspuns la ingerinta rusa in prezidentialele americane din 2016.