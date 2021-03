Grupul G7 al celor mai puternice state ale lumii anunta ca nu vor recunoaste "ocupatia" Crimeei de catre Rusia

"Denuntam fara echivoc ocupatia temporara a Republicii autonome Crimeea si a orasului Sevastopol de catre Rusia ", dau asigurari Grupul Celor Sapte (G7) cele mai bogate tari din lume, la aproape sapte ani de la izbucnirea Razboiului din Ucraina "Nu recunoastem si nu vom recunoaste tentativele Rusiei vizand legitimarea acestei ocupatii", subliniaza Cei Sapte.G7 il sustine prin aceasta declaratie pe presedintele american Joe Biden , care sublinia in februarie ca nu va accepta "niciodata" anexarea de catre Rusia a Peninsulei ucrainene Crimeea.Joe Biden l-a catalogat miercuri, intr-un semnal al vointei noii administratii americane de a se opune mai ferm Rusiei, pe presedintele rus Vladimir Putin drept un "criminal", provocand furia Moscovei. Razboiul civil intre combatanti separatisti prorusi si trupe ucrainene s-a soldat cu peste 13.000 de morti din 2014, cand Rusia a anexat Crimeea si cand forte proruse din estul Ucraine au ridicat armele impotriva Kievului."La sapte ani dupa anexarea ilegitima a Republicii autonome Crimeea si a orasului Sevastopol de catre Rusia, noi ne reafirmam sprijinul de nezdruncinat si atasamentul fata de independenta, suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei in frontierele recunoscute international", insista ministrii de Externe ai statelor membre G7 - Canada , Franta, Germania, Italia, Japonia , Marea Britanie si Statee Unite si Inaltul Reprezentant UE pentru Politica Externa."Facand uz de forta impotriva integritatii teritoriale a Ucrainei, Rusia a incalcat in mod deschis dreptul international si aceste principii", denunta ei.Semnatarii acestei declaratii se opun "ferm unei continuari a destabilizarii Ucranei de catre Rusia si mai ales a actiunilor pe care aceasta le intreprnde in anumite zone ale regiunilor Donetk si Lugansk, in dispretul angajamentelor pe care si le-a asumat in cadrul acordurilor de la Minsk"."Pacea presupune implementarea totala a acordurilor de Minsk. Rusia este parte a conflictului din Ucraina de est si nu mediatoare in acest conflict", denunta ei.