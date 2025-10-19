Gafele serviciului rus de informatii au dus la identificarea a sute de spioni din UE

Luni, 07 Ianuarie 2019, ora 12:25
11266 citiri
Gafele serviciului rus de informatii au dus la identificarea a sute de spioni din UE
Foto: Arhiva Pixabay

Autoritatile britanice sunt convinse ca stiu "tot ce este de stiut" despre tentativa de asasinat a fostului spion rus Sergei Skripal si sustin ca au inclusiv dovezi care duc direct la presedintele Vladimir Putin.

Celula rusa de spionaj care se afla in spatele atacului din Salisbury a fost distrusa in Marea Britanie si nu va mai functiona aici ani de zile, sustin surse guvernamentale citate de The Telegraph.

Amenintarea reprezentata de GRU (serviciul militar rus de informatii) a fost aproape desfiintata, ca urmare a anchetei ce a scos la iveala agentii care l-au otravit pe Skripal.

Alte surse apropiate anchetei sustin ca detaliile atacului au fost dezvaluite si puse la cap la cap, inclusiv lantul de comanda care duce pana la liderul rus Vladimir Putin, care si-a dat acceptul pentru utilizarea agentului neurotoxic pe teritoriul UK.

"Suntem siguri ca stim tot ce este de stiut despre atacul din Salisbury. Celor de la GRU le va lua ani de zile pana vor opera din nou in Marea Britanie", au declarat sursele citate.

Operatiunile agentiei ruse au fost expuse din cauza mai multor erori. De exemplu, mai multi agenti sub acoperire au primit pasapoarte care aveau serii de inregistrare consecutive. Astfel, serviciile de informatii din UE au reusit sa detecteze agentii trimisi in strainatate sub acoperire.

De asemenea, expulzarea spionilor din ambasadele rusesti din Europa si SUA a jucat un rol imens in distrugerea retelei de informatii a Rusiei in strainatate. UK a expulzat 23 de diplomati rusi, iar SUA au expulzat 60, dupa otravirea lui Sergei Skripal si a fiicei sale in martie, anul trecut.

Dawn Sturgess, o femeie din Salisbury, a murit dupa ce a intrat in contact cu agentul neurotoxic, iar Charlie Rowley, partenerul ei, si Nick Bailey, un ofiter de politie din Wiltshire, se confrunta si acum cu probleme grave de sanatate din cauza substantei.

Oficialii britanici sunt increzatori ca cei 23 de diplomati erau aproape toti agenti ai GRU si SVR (serviciul de informatii externe al Rusiei) si ca expulzarea a dus la desfiintarea operatiunilor de spionaj ale Kremlinului in Marea Britanie.

In plus, datele scurse din Rusia au aratat ca 40 de cetateni rusi aveau ca adresa personala chiar adresa oficiala a sediului central al GRU - Khoroshevskoye Shosse 76 B, Moscova. Alte informatii au putut fi descoperite de agentiile britanice dupa ce Kremlinul a ordonat un atac cibernetic asupra Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) din Olanda, care investiga otravirea fostului spion Serghei Skripal si a fiicei sale.

Olanda a expulzat ulterior, in octombrie 2018, mai multi spioni rusi si a identificat 300 de agenti rusi sub acoperire.

In plus, Alexei Morenets, unul dintre spioni, a inregistrat un automobil Lada pe adresa din Moscova a unei unitati a GRU.

"Nu este suficient sa spui ca GRU a avut un an rau", a mai spus una dintre sursele guvernamentale.

Serviciul rus de informatii nu a reusit sa-l ucida pe Skripal, insa a gafat si a dezvaluit identitatea a sute de agenti. Asta a permis serviciilor britanice si aliatilor sa lege GRU de o serie de operatiuni ilegale de spionaj, inclusiv interventia in alegerile prezidentiale din SUA.

A.D.

Vila din Aviatorilor, cu milioane de euro cheltuite pentru renovare și despre care se spunea că e pregătită pentru Iohannis, scoasă la închiriere. De la cât pornește licitația
Vila din Aviatorilor, cu milioane de euro cheltuite pentru renovare și despre care se spunea că e pregătită pentru Iohannis, scoasă la închiriere. De la cât pornește licitația
Vila impunătoare din bulevardul Aviatorilor nr. 86, din zona Primăverii din București a fost scoasă la închiriere. Pentru refacerea imobilului RA-APPS a cheltuit milioane de euro și urma...
Prima fabrică de ouă lichide din România, deschisă în prezența ministrului Agriculturii. „Producția românească este din ce în ce mai puternică” VIDEO
Prima fabrică de ouă lichide din România, deschisă în prezența ministrului Agriculturii. „Producția românească este din ce în ce mai puternică” VIDEO
Prima fabrică de ouă lichide din România a fost inaugurată săptămâna aceasta în prezența ministrului Agriculturii, Florin Barbu. Acesta a transmis că „parteneriatul dintre stat și...
#ancheta caz skripal, #spioni rusi identificati, #agenti GRU identificati , #Rusia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Israelienii, interzisi: scandal la nivel inalt! Reactie dura de la Ierusalim: "Lasitate!". Premierul britanic s-a pronuntat
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A revenit in televiziune si a dat lovitura: salariu urias, de aproape trei ori mai mare decat la fostul loc de munca!

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Estonia avea un drum care trecea 30 de metri prin Rusia. După ce au văzut soldați ruși pe acolo, l-au închis și acum fac rută ocolitoare
  2. Un Putin cadaveric și-a făcut apariția la gala aniversară de 20 de ani a Russia Today. De la evenimentul organizat la teatrul Bolșoi n-a lipsit nici Diana Șoșoacă
  3. Cum amenință China să lase Taiwanul complet în întuneric
  4. Invazia rusă intră într-o fază sinistră pe frontul de sud-est. „Trec peste cadavrele camarazilor lor”
  5. Apartamentul din care a izbucnit explozia din Rahova aparținea unei avocate. Un influent artist, susținător AUR, sugerează că ar fi fost eliminată, pentru că apăra victime de la Colectiv
  6. Trei tineri ucraineni care voiau să fugă de război s-au blocat într-o zonă greu accesibilă din munții Maramureșului. A fost nevoie de intervenția Salvamont
  7. Experţii spun că nu e justificată economic consolidarea blocului din Rahova. Care este motivul principal pe care îl invocă
  8. Zelenski speră încă la rachetele Tomahawk. A dezvăluit că Donald Trump nu i-a zis încă nu
  9. Rețeaua de gulaguri secrete ale lui Kim Jong-un unde zeci de mii de oameni sunt încarcerați. „Mai rău decât în lagărele naziste”
  10. Protestele „No Kings” au început în SUA. Americanii nemulțumiți de Donald Trump anunță că ies cu milioanele pe străzi. Trump: „Eu nu sunt un rege”