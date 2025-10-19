Gafele serviciului rus de informatii au dus la identificarea a sute de spioni din UE

Autoritatile britanice sunt convinse ca stiu "tot ce este de stiut" despre tentativa de asasinat a fostului spion rus Sergei Skripal si sustin ca au inclusiv dovezi care duc direct la presedintele Vladimir Putin.

Celula rusa de spionaj care se afla in spatele atacului din Salisbury a fost distrusa in Marea Britanie si nu va mai functiona aici ani de zile, sustin surse guvernamentale citate de The Telegraph.

Amenintarea reprezentata de GRU (serviciul militar rus de informatii) a fost aproape desfiintata, ca urmare a anchetei ce a scos la iveala agentii care l-au otravit pe Skripal.

Alte surse apropiate anchetei sustin ca detaliile atacului au fost dezvaluite si puse la cap la cap, inclusiv lantul de comanda care duce pana la liderul rus Vladimir Putin, care si-a dat acceptul pentru utilizarea agentului neurotoxic pe teritoriul UK.

"Suntem siguri ca stim tot ce este de stiut despre atacul din Salisbury. Celor de la GRU le va lua ani de zile pana vor opera din nou in Marea Britanie", au declarat sursele citate.

Operatiunile agentiei ruse au fost expuse din cauza mai multor erori. De exemplu, mai multi agenti sub acoperire au primit pasapoarte care aveau serii de inregistrare consecutive. Astfel, serviciile de informatii din UE au reusit sa detecteze agentii trimisi in strainatate sub acoperire.

Ads

De asemenea, expulzarea spionilor din ambasadele rusesti din Europa si SUA a jucat un rol imens in distrugerea retelei de informatii a Rusiei in strainatate. UK a expulzat 23 de diplomati rusi, iar SUA au expulzat 60, dupa otravirea lui Sergei Skripal si a fiicei sale in martie, anul trecut.

Dawn Sturgess, o femeie din Salisbury, a murit dupa ce a intrat in contact cu agentul neurotoxic, iar Charlie Rowley, partenerul ei, si Nick Bailey, un ofiter de politie din Wiltshire, se confrunta si acum cu probleme grave de sanatate din cauza substantei.

Oficialii britanici sunt increzatori ca cei 23 de diplomati erau aproape toti agenti ai GRU si SVR (serviciul de informatii externe al Rusiei) si ca expulzarea a dus la desfiintarea operatiunilor de spionaj ale Kremlinului in Marea Britanie.

Ads

In plus, datele scurse din Rusia au aratat ca 40 de cetateni rusi aveau ca adresa personala chiar adresa oficiala a sediului central al GRU - Khoroshevskoye Shosse 76 B, Moscova. Alte informatii au putut fi descoperite de agentiile britanice dupa ce Kremlinul a ordonat un atac cibernetic asupra Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) din Olanda, care investiga otravirea fostului spion Serghei Skripal si a fiicei sale.

Olanda a expulzat ulterior, in octombrie 2018, mai multi spioni rusi si a identificat 300 de agenti rusi sub acoperire.

In plus, Alexei Morenets, unul dintre spioni, a inregistrat un automobil Lada pe adresa din Moscova a unei unitati a GRU.

"Nu este suficient sa spui ca GRU a avut un an rau", a mai spus una dintre sursele guvernamentale.

Serviciul rus de informatii nu a reusit sa-l ucida pe Skripal, insa a gafat si a dezvaluit identitatea a sute de agenti. Asta a permis serviciilor britanice si aliatilor sa lege GRU de o serie de operatiuni ilegale de spionaj, inclusiv interventia in alegerile prezidentiale din SUA.

A.D.

Ads