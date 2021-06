Din culisele intalnirii Biden - Putin. Misterul participarii generalului Gherasimov, in delegatia Kremlinului

La intalnirea "extinsa" dintre cei doi presedinti, fiecare parte si-a mai adus inca cinci diplomati de top, experti in relatiile dintre cele doua tari, insa participarea unui militar de cariera a fost o mutare "frapanta si inexplicabila" din partea lui Putin, afirma observatorii independenti, potrivit Daily Mail Joe Biden a preferat sa-i aiba alaturi pe Antony Blinken, Secretar de Stat, Jake Sullivan, consilier pentru Securitate Nationala, Victoria Nuland, subsecretar de Stat, John Sullivan, ambasadorul SUA in Rusia si alti doi experti in probleme privind Rusia, Eric Green si Stergos Kaloudis.De cealalta parte, Putin a avut in echipa sa pe Serghei Lavrov, ministrul de Externe, Dmitri Peskov, secretarul de presa al Kremlinului, Yuri Usakov, asistent al presedintelui, Valeri Gherasimov, Seful Statului Major, Anatoli Antonov, ambasadorul Rusiei in SUA, Serghei Prozhogin, director adjunct al Departamentului privind America de Nord in Ministerul de Externe."Prezenta lui Gherasimov a fost frapanta si inexplicabila, dar, in ansamblu, o consider ca fiind un semnal pozitiv", a declarat Sir Adam Thompson, fost diplomat britanic, director al European Leadership Network.Un oficial american a comentat acest aspect. "Din experienta mea, aceste lucruri sunt pregatite cu atentie, in niciun caz nu a fost o surpriza".Asta insemnand ca lista celor cinci din delegatii a fost negociata si acceptata reciproc. Exista totusi mai multe motive, pentru a include un militar de rang inalt la negocieri. Spre exemplu, Biden a vorbit in cadrul intalnirii si de subiecte militare precum reaparitia terorismului din Afganistan , necesitatea de a redeschide coridoarele umanitare din Siria , dar si situatia din Ucraina Pe de alta parte, prezenta lui Gherasimov s-ar putea baza si pe faptul ca el reprezinta si "unul dintre singurele canale bilaterale care functioneaza inca" in relatiile dintre Statele Unite si Rusia.Insa, existenta generalului in delegatia lui Putin, transmite si un mesaj legat de influenta politica a armatei in statul rus.