Gorbaciov: Nu cred ca Putin va candida in 2012

Fostul lider sovietic Mihail Gorbaciov crede ca Vladimir Putin nu va candida la presedintia Rusiei in 2012, asa cum presupun analistii politici. Mai degraba Putin ar candida pentru un al treilea mandat la conducerea Rusiei in 2018.

"Nu cred ca va candida anul viitor, doua mandate sunt suficiente pentru el, deocamdata. Ce va face in viitor? Poate ca el si Medvedev vor face schimb de locuri, dar nu in 2012", afirma Gorbaciov, acum in varsta de 80 de ani, in cadrul unui interviu acordat Sky News.

Recunoscand ca nu este un fan al regimului Putin, Gorbaciov este de parere ca lucrurile nu merg foarte bine in Rusia. Fostul lider sovietic a vorbit despre atentatul de luna trecuta, din aeroportul Domodedovo si a opinat ca strategia anti-terorism a Rusiei ar trebui schimbata.

"Cei care cred ca terorismul poate fi infrant cu tunuri si pusti gresesc. Saracia, umilirea si instabilitatea sunt factori care ar trebui luati in considerare", afirma Gorbaciov, intr-un dintre rarele interviuri acordate presei occidentale.

Mihail Gorbaciov respinge ideea potrivit careia democratia nu poate functiona in state precum Egipt sau Tunisia. "Oamenii trebuie sa fie stapanii propriilor lor tari. Libertatea cuvantului, alegeri libere si democratia ar trebui sa fie aplicate in toate tarile, indiferent de regiune", afirma initiatorul Glasnost-ului.

Despre intentia de a crea un nou partid politic in Rusia, Gorbaciov povesteste ca a luat in calcul aceasta posibilitate, dar adjunctul sefului administratiei de la Kremlin i-a spus: "De ce sa-ti pierzi timpul? Un partid facut de Gorbaciov nu va fi inregistrat niciodata". Furios din cauza raspunsului primit, fostul presedinte al Rusiei se intreaba, in interviu, daca oficialul de la Kremlin nu ar trebui sa fie demis.

