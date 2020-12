Guvernul rus revizuieste numarul deceselor asociate COVID-19, admitand ca acesta a fost subestimat

"Acesti 70.921 de oameni au murit direct din cauza COVID-19, (diagnostic) confirmat oficial si care nu starneste nicio indoiala", in timp ce alte 45.109 persoane infectate cu noul coronavirus au decedat din cauza altor boli, cum ar fi patologii ale sistemului cardiovascular, endocrin sau respirator, a declarat vicepremierul Tatiana Golikova la postul public Rossiya.Precizarile sale vin dupa ce saptamana aceasta institutul national de statistica Rosstat a anuntat o crestere dramatica a deceselor in primele 11 luni ale anului 2020, cu 13,9% mai multe fata de perioada similara de anul trecut, ceea ce a alimentat suspiciunile deja existente asupra datelor oficiale despre victimele pandemiei.Rusia, tara unde peste trei milioane din cei circa 145 de milioane de cetateni au fost infectati cu noul coronavirus, a inceput campania de vaccinare si estimeaza ca pana joi vor fi deja livrate peste un milion de doze din vaccinul Sputnik V.CITESTE SI: Un fost adjunct SPP, implicat in dosarul clinicii care facea petreceri cu Ayahuasca, a fost pus de Piedone la conducerea Economat