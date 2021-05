Primele imagini cu tanarul care a ucis sapte copii si doi adulti intr-o scoala din Kazan: "M-am crezut Dumnezeu, apoi m-am transformat intr-un monstru" VIDEO

Ilinaza Galyaviev a fost retinut la scurt timp dupa comiterea crimei."M-am crezut Dumnezeu. Pur si simplu am consientizat asta, iar vara in mine s-a trezit un monstru si am inceput sa-i urasc pe toti. Eu mereu i-am urat pe toti . Nu incercati sa-mi asociati vreo prostie psihologica. Nimeni nu mi-a zis, singur am constientizat, acum doua luni, ca sunt Dumnezeu. Initial i-am spus mamei despre acest lucru. Eu mama nu am, ea nu-mi este mama. Nu am parinti, va urasc pe toti. Nu am mama, am renuntat la toti. Femeia care m-a nascut nu-mi este mama", le-a spus adolescentul anchetatorilor, potrivit adevarul.ro Presa rusa scrie ca adolescentul a absolvit acum patru ani scoala in care a comis atacul armat. In luna aprilie, acesta a fost exmatriculat din colegiu , dupa ce nu a mai fost la ore din ianuarie 2021.Ucigasul a obtinut dreptul de a purta arma pe 28 aprilie 2021. Pe canalul sau de Telegram , cu cateva ore inainte de a comite atacul armat, adolescentul a scris ca intentioneaza sa "ucida un numar mare de deseuri bio, dupa care sa se sinucida".Cel putin noua persoane au fost ucise, intre care sapte copii. Peste 20 oameni au fost raniti, intre care 15 copii. Sase copii sunt internati in spital in stare grava.