O bona care a decapitat o fetita de patru ani, eliberata dupa doar 5 ani de inchisoare

De ce a comis crima

In timp ce tinea in maini o parte din trupul fetitei de patru ani, Gyulchekhra Bobokulova, 43 de ani, a amenintat ca se va arunca in aer. Ea se plimba pe strazile Moscovei si striga "Allahu Akbar".In 2016, o instanta a decis ca Bobokulova este bolnava mintal si ar trebui inchisa intr-o sectie psihiatrica securizata. Cinci ani mai tarziu, medicii au considerat ca femeia s-a vindecat de "tulburarea psihiatrica cronica" care a determinat-o sa omoare copilul. Eliberarea femeii a declansat o reactii negative din partea oamenilor. Multi s-au intrebat daca bona prezinta sau nu un risc pentru societate.In cazul care a socat lumea, Bobokulova a ucis-o cu brutalitate pe micuta pe care o avea in grija, Anastasia (Nastya) Meshcheryakov, in varsta de doar patru ani, apoi i-a scos capul in strada, langa stratia metrou Oktyabrskoye Pol din Moscova , strigand: "Sunt o terorista".La acea vreme, femeia a sustinut ca a vrut sa razbune bombardamentele lui Vladimir Putin din Siria . In urma crimei, parintii fetei au contestat hotararea instantelor conform careia bona, care locuia cu familia ei de cativa ani, era bolnava psihic si au cerut sa fie judecata corespunzator.Familia victimei a fost sustinuta inclusiv de liderul opozitiei ruse, Aleksei Navalnii, care s-a intrebat daca diagnosticul psihiatric a fost motivat politic.In ciuda incercarilor disperate de a cere dreptate, Bobokulova a fost internata intr-un centru psihiatric pentru a primi ingrijiri."Familia mea nu se poate simti in siguranta. Daca, pe viitor, Bobokulova ma va gasi pe mine sau pe celalalt copil al meu? In timpul anchetei, ea a marturisit ca intentioneaza sa ne omoare intreaga familie", a declarat Ekaterina Mescheryakova, mama fetitei ucise.