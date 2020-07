In ciuda acuzatiilor de furt, Rusia anunta un acord comercial pentru un vaccin anti-Covid-19

''Am formalizat acest plan sub forma unor acorduri semnate in domeniile productiei si distributiei vaccinului, dezvoltat de AstraZeneca si Universitatea Oxford, cu implicarea R-Pharm in realizarea proiectului'', a anuntat vineri dupa-amiaza presedintele board-ului companiei R-Pharm, Alexei Repik.Regatul Unit, Canada si Statele Unite acuzasera joi hackeri sustinuti de statul rus de incercarea de a accesa ilegal sisteme informatice pentru a obtine rezultatele unor cercetari privind vaccinul si tratamentul COVID-19. Ca tinte au fost indentificate mai multe centre de cercetare ale unor institutii universitare si farmaceutice din intreaga lume. Kremlinul a respins toate acuzatiile.'AstraZeneca are deja un contract cu R-Pharm privind localizarea si productia completa in Rusia a vaccinului de la Oxford', a declarat Dmitriev, inaintea anuntului companiei ruse. 'Nu trebuie furat nimic', a declarat pentru Reuters oficialul, care este si coordonatorul eforturilor Rusiei de a crea propriul vaccin. Produsul britanic nu va inlocui un vaccin rusesc, ci va fi complementar acestuia, a mai spus Dmitriev.Compania AstraZeneca nu a comentat imediat.Potrivit lui Kiril Dmitriev, vaccinul produs de Rusia urmeaza sa primeasca aprobarea autoritatilor de reglementare luna viitoare si sa fie administrat pe scara larga in septembrie.Primele teste s-au facut pe 38 de oameni si au durat o luna, iar cercetatorii au stabilit astfel ca produsul este sigur si determina o reactie a sistemului imunitar. Faza a doua, cu 100 de subiecti, se va incheia pe 3 august, iar faza a treia, cu cateva mii de pacienti, este prevazuta in aceeasi luna, a mai spus Dmitriev, care si-a facut chiar el vaccinul si crede ca este mai bun decat altele, cu efecte pe termen mai lung si fara efecte adverse, inclusiv asupra fertilitatii femeilor. In Rusia, vaccinul ar urma sa fie vandut la pretul de cost, iar pentru pacienti va fi gratuit, deci nu va aduce profituri.Reuters nu a fost in masura sa verifice aceste alegatii, dar mentioneaza ca ar putea fi primul vaccin anti-coronavirus autorizat din lume. Potrivit lui Dmitriev, interesul Moscovei fata de vaccinul de la Oxford, care este 'foarte bun', se datoreaza dorintei de a sustine eforturile internationale de cercetare, iar dozele vor fi furnizate altor tari care le solicita.