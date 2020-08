In ciuda propagandei Kremlinului, Su-57 ramane departe de a fi pregatit pentru lupta

Su-57, probleme fara sfarsit

Cu 10 prototipuri Su-57, Moscova deja viseaza sa isi vanda aeronavele

Rusii au anuntat deja ca cel putin de doua ori avioanele Su-57 au luat parte la lupte reale. Primul episod a fost in Siria in februarie 2018. La acea vreme, o sursa a Kremlinului declara ca transferul a fost facut ca parte a programului de testare a armelor. La inceputul aceluiasi an, fostul Ministru Adjunct al Apararii, Yuriy Borisov, a anuntat ca a inceput perioada de testare a avionului Su-57 in conditii efective de razboi Si, la finalul lunii iulie, presa din Federatia Rusa, citand surse militare, anunta cu surle si trambite ca aeronavele Su-57 au participat din nou la misiuni de lupta alaturi de aeronavele Su-35. Operatiunile reale de lupta ar fi fost conduse chiar de avioanele Su-57.Bineinteles, informatiile trebuie privite cu suspiciune. Si cu toate ca Su-57 ar fi participat cu adevarat la misiuni reale de lupta, acest lucru nu inseamna ca "bijuteriile coroanei" tariste de la Kremlin sunt pregatite de razboi.In prezent exista 10 prototipuri ale Su-57, aflate in diferite faze de testare. Su-57 are insa numeroase probleme, semnalate si de cunoscuta revista National Interest. Iar programul este oricum in intarziere mare. E suficient sa precizam ca in 2018 Su-57 nu avea niciun sistem de armament operational cu exceptia tunului de calibru 30 mm.La inceputul anului 2018, Su-57 avea "senzori incompleti si inadecvati, un sistem de control al armamentului si al masurilor de protectie incomplet, ii lipsea cu desavarsire un sistem integrat de zbor si numeroase probleme cu motoarele", explica expertul in aviatie Tom Cooper pentru National Interest."Mai rau, avionul a fost pilotat de catre piloti ce nu aveau nicio tactica de utilizare sau doctrina de zbor cu un asemenea avion de vanatoare", a mai notat expertul american.Problemele sunt de cativa ani si se cunosc: noile aeronave ce se vor a fi stealth inregistreaza dificultati la sistemele de senzori si diferite sisteme de avionica. Dar de departe cele mai mari probleme sunt la motor.Mai marii de la Kremlin au ajuns la concluzia ca motorul Saturn AL-41F pur si simplu nu este suficient de puternic pentru Su-57. Rusii spun insa ca au rezolvat problema si dezvolta astfel noile motoare Saturn Izdeliye 30 proiectate special pentru Su-57. Dar in cel mai optimist scenariu, in cazul in care nu vor mai aparea noi probleme, dezvoltarea acestui motor va mai dura cativa ani. Asta inseamna ca intarzierile la programul Su-57 vor fi impinse si mai mult, astfel ca pana la productia in serie Kremlinul mai are de asteptat ani buni.Sigur ca rusii tintesc sa isi vanda avioanele Su-57. In august anul trecut, versiunea de export a aeronavei - e vorba despre Su-57E - a fost prezentata in cadrul spectacolului aerian MAKS-2019, care a avut loc la periferia Moscovei. Iar in septembrie 2019 Federatia Rusa a trimis in Siria doua prototipuri pentru a prezenta armamentul.Pe de alta parte, daca India a fost foarte precauta cu Su-57, turcii au cochetat putin cu aeronava rusa in contextul in care au fost exclusi de SUA din programul F-35 ca urmare a faptului ca autoritatile de la Ankara au decis achizitionarea sistemelor S-400, incompatibile cu statutul de membru NATO al Turciei. Tot la expozitia MAKS-2019, care a avut loc in Rusia , presedintelui Recep Tayyip Erdogan i-a fost prezentat avionul Su-57. Alaturi de Erdogan s-a aflat si omologul sau rus, presedintele Vladimir Putin . Erdogan nu a ascuns atunci interesul Turciei pentru Su-57.S-a dovedit a fi mai mult o declaratie si actiune cu scopuri pur politice, asta intrucat la inceputul acestui an presa din Turcia si Rusia a anuntat ca Ankara renunta la orice negociere cu partea rusa pentru Su-57.Ramane de vazut care vor fi clientii externi ai Rusiei pentru Su-57. In contextul in care inca rusii au atatea probleme in dezvoltarea Su-57, Moscova da senzatia ca pune "carul inaintea boilor" in ceea ce priveste vanzarea aeronavelor. Si, fara indoiala, Su-57 e o aeronava scumpa in comparatie cu ceea ce ofera la momentul de fata.Si, indiferent de problemele pe care americanii le-au mai intampinat la F-35, expertii militari afirma fara putinta de tagada ca performantele actuale ale Su-57 sunt mult sub F-35.