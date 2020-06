In Moscova, purtarea mastilor ar putea fi obligatorie pana in octombrie

Ziare.

"Timpul necesar purtarii mastilor depinde de termenele in care va aparea un vaccin in masa. Potrivit estimarilor, acest lucru ar putea avea loc intre octombrie si februarie anul viitor. Sper ca in octombrie sa primim primele doze de vaccin", a declarat Sobianin, intr-un interviu acordat agentiei ruse TASS.El a precizat ca pana atunci centrele medicale provizorii instalate in capitala pentru a combate noul coronavirus vor continua sa functioneze, ceea ce va permite spitalelor sa revina la un regim de lucru normal.Capitala rusa, cu peste 12 milioane de locuitori, este principalul focar de COVID-19 din tara, cu in total 187.216 de contagieri confirmate si 2.685 de decese, desi in ultimele zile cazurile au inregistrat o scadere.Sobianin a asigurat totodata ca datele personale colectate pentru urmarirea persoanelor contagiate si pentru declaratiile electronice de deplasare prin oras vor fi distruse dupa ce se va termina pandemia de coronavirus.Masurile de izolare pentru a stavili raspandirea coronavirusului au fost impus pe 29 martie la Moscova, iar primele masuri de relaxare a restrictiilor au fost luate la 12 mai cu reactivarea sectoarelor industriei si constructiilor.De luni, in ziua in care au fost redeschide magazinele, li se permite cetatenilor sa iasa la plimbare trei zile pe saptamana.Potrivit datelor oficiale, Rusia raporteaza pana in prezent 441.108 cazuri confirmate de COVID-19 si 5.384 de decese, dupa ce in ultimele 24 de ore a inregistrat 8.831 noi cazuri si 164 de decese.