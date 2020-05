Inca un elicopter militar s-a prabusit in Rusia, la cateva zile dupa un accident similar

Ziare.

"La bord se aflau trei membri ai echipajului si un mecanic. Toti patru au murit", a anuntat Romani Kopin, guvernatorul districtului autonom Ciukotka din nord-estul Rusiei, pe contul sau de Instagram. "Cauza catastrofei ar putea fi o defectiune tehnica a elicopterului", a adaugat el intr-un comunicat, citat de AFP.Incidentul a avut loc, marti, in jurul orei locale 14.00 (02.00 GMT), in cursul unui zbor de incercare pe un aeroport civil si militar din Anadir, cel mai mare oras din Ciukotka - un teritoriu mai mare decat Franta, dar cu numai 50.000 de locuitori.Este al doilea eveniment soldat cu victime in care este implicat un elicopter Mi-8. Pe 19 mai, un aparat de zbor similar al armatei ruse s-a prabusit in regiunea Moscovei, provocand moartea intregului echipaj. Elicopterul Mi-8 poate fi utilizat atat pentru misiuni militare, cat si pentru transporturi civile. Versiunile cele mai mari pot imbarca pana la 32 de persoane.AFP mentioneaza ca accidentele in care sunt implicate elicoptere sau avioane mici sunt frecvente in Siberia si Extremul Orient al Rusiei, unde aeronavele sunt folosite pentru transporturi curente pe distante foarte mari, in regiuni slab populate.