Rusia: 11 persoane au murit intr-un incendiu la un camin de batrani

Incendiul a fost anuntat in jurul orei 3 dimineata (22.00 GMT luni) in satul Isbuldino, a declarat Ministerul pentru Situatii de Urgenta, adaugand ca a fost stins trei ore mai tarziu."Patru persoane au evacuat (locul) pe cont propriu inainte de sosirea pompierilor", potrivit ministerului.Agentia de presa rusa Interfax a citat autoritatile locale spunand ca unul dintre supravietuitori este un membru al personalului, in timp ce alti trei sunt rezidenti pe care angajata a reusit sa ii scoata din cladirea de lemn cu un etaj.Cele 11 victime erau de asemenea locatari varstnici ai caminului cu probleme de mobilitate si nu au putut fi evacuati rapid, a relatat Interfax.Comitetul de ancheta rus a anuntat ca a lansat o investigatie in legatura cu incidentul.