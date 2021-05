Pilotii unui Su-30 au fost catapultati accidental in timp ce avionul era la sol

"Pe 21 mai, in timpul pregatirilor pentru un zbor planificat cu un avion Su-30SM, pe aerodromul din Saki, s-a produs activarea accidentala a sistemului de catapultare. In urma catapultarii pilotilor, nimeni nu a fost ranit. Ambii piloti sunt in viata", se arata intr-un comunicat de presa, preluat de agentia Interfax."In prezent, pe aerodrom lucreaza o comisie speciala, care inspecteaza aeronava din punct de vedere tehnic, pentru a stabili cauzele accidentului", au precizat reprezentantii Regiunii Militare Sud.Amintim ca nu este primul incident de acest fel. La finalul lunii martie trei militari rusi au murit dupa ce au fost catapultati accidental dintr-un bombardier strategic de tip Tu-22 aflat la sol. Din fericire, de aceasta data se pare ca pilotii au supravietuit.