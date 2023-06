Interes ascuns al lui Putin? Rusia a pus ochii pe o mare putere

La un an distanta de la anexarea Crimeii, Vladimir Putin s-a transformat intr-o "bestie neagra" ce seamana panica in randul unor tari de diferite ranguri - obiective strategice sau mari puteri.

In timp ce Europa se ingrijoreaza ca Vladimir Putin a pus ochii pe tarile baltice, Ministerul Apararii din Japonia a facut, luni, un anunt surprinzator.

Conform unui comunicat oficial, fortele aeriene japoneze au interceptat in doua randuri, in data de 20 martie, un bombardier rusesc Tu-95.

Doua avioane de lupta F-15J au escortat bombardierul inapoi pe teritoriul Rusiei, potrivit anuntului facut de Ministerul Apararii din Japonia.

Niponii sunt alarmati de repetatele vizite ale bombardierelor rusesti, existand temeri ca Vladimir Putin ar putea avea un interes ascuns.

Temerile sunt intarite de faptul ca fortele aeriene japoneze au interceptat, in ultimele trei luni din 2014, 369 de bombardiere rusesti, de patru ori mai mult decat in urma cu zece ani. De asemenea, in acel interval au fost interceptate si un numar similar de bombardiere din China, o tara cu care Rusia se afla in relatii cordiale.

In ritmul actual, autoritatile japoneze se asteapta sa ajunga la 944 de astfel de derapaje pana la 31 martie, in ultimele 12 luni calendaristice.

Situatia este cu adevarat alarmanta, in conditiile in care depaseste chiar si evenimentele din timpul Razboiului Rece.

Situatie tensionata si in Europa

Japonia nu este insa singura tara careia rusii ii dau frisoane. O situatie asemanatoare se petrece si in Letonia, unde doar sambata au fost interceptate sase bombardiere rusesti.

Saptamana trecuta, avioane de lupta ale fortelor NATO, din Spania si Italia, au interceptat alte bombardiere rusesti in spatiul international din apropierea Letoniei. In plus, submarine rusesti au fost surprinse la doar 62 de kilometri de coasta Letoniei.

C.S.