Kremlinul exclude orice razboi cu Ucraina insa subliniaza ca Rusia "nu va ramane indiferenta la soarta vorbitorilor de limba rusa"

Rusia aduce inca zece nave de razboi in Marea Neagra, pe fondul tensiunilor cu Ucraina

"Desigur, nimeni nu se angajeaza pe calea razboiului si nimeni nu accepta posibilitatea unui astfel de razboi", a spus Peskov intr-un interviu acordat postului public de televiziune Rossia 1, ce va fi difuzat in cursul serii la Moscova si din care au fost facute publice extrase."Nimeni nu accepta nici posibilitatea unui razboi civil in Ucraina", a adaugat el, asigurand ca " Rusia nu va ramane indiferenta fata de soarta vorbitorilor de limba rusa care traiesc in sud-estul" Ucrainei, unde din 2014 are loc un razboi intre trupele de la Kiev si separatisti pro-rusi.Potrivit Moscovei, acest razboi care s-a soldat cu peste 13.000 de morti de la declansarea sa este un razboi civil ucrainean, in timp ce Kievul si Occidentul considera evident sprijinul militar, politic si financiar al Rusiei pentru separatisti.In ultimele zile, Kievul si mai multe capitale occidentale au criticat Moscova pentru ca a masat trupe la granita ucraineana si in peninsula Crimeea anexata, in timp ce incidentele ucigase cu separatistii sunt aproape zilnice.Potrivit Ucrainei, Kremlinul ar putea cauta un pretext pentru a lansa o operatiune militara de anvergura.Kremlinul nu a negat aceste miscari de trupe, dar asigura ca nu ameninta pe nimeni, acuzand, dimpotriva, Kievul de "provocari" menite sa "inrautateasca situatia de pe front"."Rusia depune toate eforturile pentru a ajuta la rezolvarea acestui conflict. Si vom continua sa facem acest lucru fara incetare'', a spus Peskov in interviu.Desi luptele aproape incetasera dupa un armistitiu incheiat in vara anului 2020, ele au fost reluate cu intensitate in ultimele saptamani. De la inceputul acestui an, 26 de soldati ucraineni au fost ucisi, in timp ce tara a pierdut doar 50 de soldati pe tot parcursul anului 2020.Aceasta reluare a luptelor si miscarile trupelor ruse au determinat Kievul sa-si intensifice contactele cu occidentalii, Washingtonul, Berlinul si Parisul asigurand Ucraina de sprijinul lor si cancelarul german Angela Merkel cerandu-i presedintelui rus Vladimir Putin sa "reduca" prezenta rusa la frontiera ucraineana. Serviciul de presa al Regiunii Militare Sud din cadrul Fortelor Armate ale Federatiei Ruse a transmis joi, 8 aprilie , ca vedete de desant si de artilerie apartinand Flotilei din Marea Caspica au inceput transferul interflote catre Marea Neagra."In cadrul verificarii de control asupra perioadei de instructie de iarna, peste 10 vedete de desant si de artilerie au inceput transferul din Marea Caspica in Marea Neagra. Inainte de iesirea din punctul de dislocare permanenta din Makhachkala, echipajele vedetelor au efectuat un intreg ciclu de pregatire pentru lupta si au indeplinit misiuni de curs pe mare", se arata intr-un comunicat de presa, preluat de agentia Interfax, scrie publicatia DefenseRomania.ro.Pe parcursul pregatirilor pentru mars, comandantii vedetelor, precum si echipajele, au efectuat antrenamente privind trecerea navelor prin spatii inguste si prin stramtori."Potrivit planului verificarii de control, echipajele vedetelor Flotilei din Marea Caspica, in cooperare cu forte ale Flotei ruse din Marea Neagra, vor participa la o serie de exercitii navale", au precizat reprezentantii Regiunii Militare Sud.