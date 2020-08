Kremlinul sustine ca nu este nevoie ca Rusia sa ajute militar Belarusul

Intr-o teleconferinta cu jurnalistii, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a acuzat puteri straine, fara a le numi, de amestec in afacerile interne din Belarus si a spus ca o astfel de interferenta este inacceptabila.El a mai declarat ca situatia din Belarus este o chestiune interna care ar trebui rezolvata de belarusi insisi.Dupa alegerile contestate din 9 august, presiunea este tot mai mare la adresa presedintelui Aleksandr Lukasenko, aflat la putere din 1994. El se confrunta zilnic cu manifestatii si cu o miscare de greva care afecteaza mai multe industrii vitale pentru economia tarii sale.Lukasenko a respins in mod repetat ideea plecarii de la putere, desi luni, intr-o incercare de a calma spiritele, a spus ca ar fi dispus sa plece dupa votarea unei noi Constitutii in cadrul unui referendum, dar a avertizat ca in niciun caz 'la presiunea strazii'.