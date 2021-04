Rusia intocmeste lista tarilor "neprietene". Cine se afla in fruntea topului anuntat de Moscova

Potrivit agentiilor de presa rusesti, inaltul oficial rus a declarat ca "documentul este in curs de redactare", iar "motivul acestui pas il reprezinta actiunile irationale ale unora dintre partenerii nostri, in legatura cu activitatea misiunilor diplomatice ale Rusiei de pe teritoriul lor".Purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, a afirmat ca Statele Unite se afla pe lista, conform Newsweek , iar intr-o relatare a canalului 1 din Rusia, SUA se gaseste chiar in fruntea sirului de state "neprietene".Sursa americana citeaza si alte tari care se vor regasi in documentul, care va fi anuntat de Rusia: Ucraina , Lituania, Polonia , Letonia, Republica Ceha, Estonia, Marea Britanie si Georgia De asemenea, postul TV rusesc a precizat ca pe lista s-ar putea afla si Australia . In schimb, ziarul Izvestia, unde sunt citate surse anonime, include si Canada De curand, presedintele Vladimir Putin a semnat un decret oficial , care are drept scop contracararea actiunilor potrivnice fata de Rusia.Publicatiile straine, care citeaza surse rusesti, nu avanseaza deocamdata includerea Romaniei pe aceasta lista. Asta, in contextul in care recent, Ministerul de Externe de la Bucuresti l-a expulzat pe Alexey Grishaev, un diplomat al Moscovei, adjunctul atasatului militar al Ambasadei ruse din tara noastra.