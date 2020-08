Lukasenko ameninta sa interzica tranzitul exporturilor europene catre Rusia prin Belarus, daca UE ii impune sanctiuni

Presedintele belarus a facut aceste amenintari in cadrul unei vizite la o laptarie, vineri, in estul tarii. El a amenintat de asemenea cu o boicotare a porturilor lituaniene, un stat membru UE."Am cerut Guvernului sa-mi prezinte o propunere de redirectionare a tuturor fluxurilor comerciale din porturile lituaniene catre alte porturi", a anuntat el, potrivit agentiei belaruse oficiale de presa Belta. "Sa vedem cum o sa se descurce cu asta"."Ei s-au imbogatit si au uitat cine este Belarusul. Ei credeau ca ne pot speria cu rachete si tancuri. Ei, bine, sa vedem cui ii e frica! Le vom arata ce inseamna sanctiuni", a amenintat Lukasenko.Marfurile care tranziteaza Belarusul, o tara fara iesire la mare, reprezinta aproape o treime din traficul feroviar si portuar al Lituaniei. Aceasta fosta republica sovietica este totodata o importanta ruta atat terestra a marfurilor europene destinate Rusiei, cat si a aprovizionarii cu energie a Europei.Toate exporturile ruse trec pe teritoriul belarus prin oleoductul Drujba.Lukasenko, care se confrunta cu proteste de o amploare fara precedent, in opinia sa finantata de puterile occidentale, a ordonat armatei sa se pregateasca de lupta. Vladimir Putin a anuntat joi punerea la punct a unei "forte de politie de rezerva", susceptibila sa-i sara in ajutor lui Lukasenko, aflat la putere de 26 de ani.Ministrii de Externe ai UE, care incearca sa exercite presiuni asupra Minskului pentru a organiza noi alegeri prezidentiale, au inocmit joi o lista cu 20 de belarusi pe care sa-i sanctioneze.