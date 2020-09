Lukasenko: "Daca Belarusul cade, urmatoarea va fi Rusia". Ce spune despre arestarea reprezentantei opozitiei, Maria Kolesnikova

"Stiti ce am conchis impreuna cu establishmentul si autoritatile ruse? Daca Belarusul cade, urmatoarea va fi Rusia", a dat el asigurari, citat de agemntia rusa de presa RIA Novosi, dupa ce a acordat un interviu mai multor publicatii ruse.El a declarat ca, fara el, "tot sistemul se va surpa, iar apoi intregul Belarus". "Nu va relaxati", a indemnat Lukasenko.Dupa ce a acuzat Rusia, in campania electorala, de faptul ca incearca sa-l indeparteze de la putere, din cauza refuzului sau de a se supune ambitiilor Moscovei, Lukasenko a facut un viraj de 180 de grade si a pledat in favoarea unui ajutor rus impotriva mobilizarii unor multimi nemaivazute de cand a ajuns la putere, in 1994.El a discutat in mai multe randuri cu Vladimir Putin despre acest subiect, iar presedintele rus a promis sa trimita trupe , in cazul in care contestarea ar degenera in violente. Un summit intre cei doi este prevazut in zilele sau saptamanile urmatoare.Rusia, afectata de revolutiile din anii 2000 si 2010 din Georgia Ucraina si Kirgistan si din mai multe tari din fosta URSS, zona sa de influenta traditionala, vede cu ochi rai orice forma de protest fata de legitimitatea electorala a puterilor adesea autoritariste din fostele republici sovietice.In legatura cu arestarea la frontiera cu Ucraina, in noaptea de luni spre marti, a reprezentanei opozitiei Maria Kolesnikova, Lukasenko a declarat ca aceasta a fost aruncata dintr-o masina "in mers" de catre alti doi opozanti, in timp ce fugeau in Ucraina vecina."In masina lor, ei au accelerat si au aruncat-o din masina. In mers", a insistat el, anuntand ca de-acum negociaza cu Ucraina predarea celorlalti doi opozanti care se aflau in vehicul.Kievul a dezmintit aceasta versiune a faptelor si a anuntat ca Maria Kolesnikova s-a opus expulzarii sale cu forta din Belarus si ca, din cauza ca nu a putut sa fie izgonita din tara, ea a fost arestata.Potrivit agentiei ucrainene de presa Interfax Ukraine, Kolesnikova si-a rupt pasaportul, pentru a nu putea trece frontiera. Cei doi colegi ai acesteia, Anton Rodnenkov si Ivan Ktavtov, urmau sa se exprime marti in fata presei la Kiev.