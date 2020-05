Malta a confiscat 1,1 miliarde de dolari in moneda libiana falsa tiparita in Rusia

Ziare.

"Statele Unite saluta anuntul guvernului Republicii Malteze privind confiscarea a 1,1 miliarde de dolari de moneda libiana falsa, tiparita de societatea anonima Goznak - o societate de stat rusa - si comandata de o entitate paralela ilegitima", a indicat Departamentul de Stat intr-un comunicat."Banca centrala a Libiei, al carei sediu se afla la Tripoli, este singura banca centrala legitima a Libiei. Afluxul de moneda libiana falsa tiparita de Rusia in ultimii ani a exacerbat dificultatile economice ale Libiei", adauga textul.Autoritatile malteze nu au emis pana acum niciun comunicat oficial pe aceasta tema.Totusi, cotidianul Malta Today a evocat subiectul intr-o postare pe Facebook, intitulata "1,1 miliarde de dolari in moneda libiana falsa confiscate in Malta", insa articolul nu mai putea fi consultat pe site-ul publicatiei sambata la pranz.Potrivit unui raport al expertilor ONU adresat in decembrie Consiliul de Securitate, compania rusa Goznak JSC a livrat intre 2016 si 2018 bancii centrale paralele din estul tarii bancnote libiene in suma totala echivalenta cu 7,11 miliarde de dolari.In Libia, cazuta in haos dupa inlaturarea fostului dictator Moammar Gaddafi in 2011, puterea este disputata intre doua administratii rivale: Guvernul de uniune nationala (GNA) al lui Fayez al-Sarraj, recunoscut de ONU si cu sediul la Tripoli, si un guvern paralel in est, controlat de maresalul Khalifa Haftar."Statele Unite raman hotarate sa colaboreze cu Natiunile Unite si partenerii lor internationali pentru a descuraja activitatile ilicite care aduc atingere suveranitatii si stabilitatii Libiei", adauga Departamentul de Stat.Potrivit comunicatului, "acest incident subliniaza inca o data necesitatea ca Rusia sa puna capat actiunilor sale rauvoitoare si destabilizatoare in Libia".Conform Pentagonului, Rusia a trimis, de asemenea, recent avioane de vanatoare in Libia in sprijinul mercenarilor care lupta alaturi de maresalul Haftar.