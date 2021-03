Mama de 25 de ani moarta prin electrocutare in cada din cauza telefonului. Copilul de 4 ani al femeii a incercat s-o resusciteze

Tanara mama decedata se numeste Anastasia Shch, iar accidentul stupid care s-a soldat cu o tragedie a avut loc in orasul Toguchin, din regiunea Novosibirsk. Informatiile furnizate de presa rusa arata ca femeia de 25 de ani, mama unui baiat de 4 ani, a folosit o improvizatie pentru a-si pune telefonul la incarcat deasupra cazii in care facea baie.Un prelungitor a fost folosit pentru a cupla cablul prea scurt al incarcatorului la priza. Varianta luata in calcul de politisti este ca telefonul a sunat si, din cauza vibratiilor, a cazut in cada, provocand un scurt-circuit masiv.Copilul de 4 ani a intrat in baie alertat de zgomotul neobisnuit si, se pare, a avut prezenta de spirit de a deconecta telefonul din priza. Apoi a incercat sa-si resusciteze mama, dandu-i palme peste fata.Observand ca tentativa lui nu are nici un efect, baiatul a sunat-o pe bunica sa care a trimis echipajele de interventie. Medicii au putut doar sa constate decesul. Anastasia Shch isi crestea singura copilul, dupa ce s-a despartit de tatal natural. Baiatul de 4 ani va ramane acum in grija bunicii.