Acuzatii de tradare in Rusia: Managerul companiei de stat Aeroflot, suspectat de Securitate ca a transmis informatii secrete catre MI6

Fedotkin a fost managerul statiei Aeroflot din Marea Britanie in ultimii cinci ani, iar inainte de asta a fost trei ani managerul pentru Regatul Unit al companiei, potrivit profilului sau de pe site-ul Linkedin.In cazul in care va fi gasit vinovat de inalta tradare, Fedotkin risca pana la 20 de ani de inchisoare, scrie Biziday.ro Rusia retine periodic soldati, oameni de stiinta si angajati ai statului sub suspiciunea ca transmit secrete de stat catre puteri straine. Serviciul Federal de Securitate (FSB) a retinut luna trecuta un militar si pe fratele acestuia, in vestul Rusiei, sub acuzatia ca au transmis secrete de stat Estoniei.