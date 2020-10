Manevre ruse la Marea Caspica, pe fondul razboiului din Nagorno Karabah

La aceste exercitii - relativ modeste - participa sase mave, sapte avioane si peste 400 de militari, in nordul Peninsulei Abseron, unde se afla Baku, si urmeaza sa aiba loc tiruri de artilerie si de racheta, a anuntat intr-un comunicat armata rusa.Ele "nu reprezinta nicio amenintare si nu impun nicio restrictie activitatilor economice ale statelor de pe litoralul Caspicii", subliniaza armata rusa.Confruntari sangeroase au loc de trei saptamani intre Azerbaidjan si enclava separatista azera Nagorno Karabah, sustinuta de Armenia.Un armistitiu "umanitar" a fost incheiat sambata, prin medierea Rusiei, insa incetarea focului ramane litera moarta.Un teritoriu cu populatie majoritar armeana, Nagorno Karabah s-a desprin prin secesiune din Azerbaidjan, inainte de prabusirea URSS, ceea ce a antrenat un razboi , soldat cu 30.000 de morti, si sute de mii de refugiati din ambele tabere in anii '90.Actualele ostilitati au izbucnit la 27 septembrie si sunt cele mai sangeroase de la armistitiul din 1994.Rusia intretine bune relatii cu ambii beligeranti, dar este mai apropiata de Armenia, membra a unei aliante militare, Organizatia Tratatului Securitatii Colective (OTSC) dominata de Moscova Moscova indeamna la o solutionare diplomatica a acestui conflict inghetat si ameninta ca, in cazul in care confruntarile actuale se extind pe teritoriul armean, isi va indeplini "obligatiile" care decurg din alianta sa cu Erevanul.