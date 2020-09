Marile puteri ale lumii ii cer Rusiei sa prezinte "urgent" identitatea celor care l-au otravit pe Navalnii si sa ii trimita in fata justitiei

Intr-un comunicat, ministrii de externe ai Canadei, Frantei, Germaniei, Italiei, Japoniei, Marii Britanii, Statelor Unite au afirmat ca sunt "uniti in condamnarea, in termenii cei mai fermi, a otravirii confirmate a lui Aleksei Navalnii".Germania, unde disidentul de 44 de ani se afla internat in spital, "i-a informat pe partenerii din G7 despre faptul ca analizele chimice si toxicologice efectuate de experti medicali germani si un laborator specializat al fortelor armate germane au permis stabilirea ca Aleksei Navalnii a fost victima unui atac cu un agent neurotoxic din clasa Noviciok, o substanta dezvoltata de Rusia", au explicat ei."Orice folosire armelor chimice, oriunde, in orice moment, de catre oricine si in orice circumstante, este inacceptabila si contrara normelor internationale", au subliniat ministrii de externe in acest comunicat, dat publicitatii de Statele Unite care detine presedintia anuala a G7."Noi, ministrii de externe ai G7, lansam un apel Rusiei sa prezinte urgent in deplina transparenta identitatea responsabililor acestui detestabil atac cu otrava si sa ii trimita pe autorii lui in fata justitiei", au insistat ei, reamintind "angajamentele" Moscovei fata de Conventia privind interzicerea armelor chimice."Acest atac impotriva liderului opozitiei Aleksei Navalnii este o alta lovitura grava contra democratiei si pluralismului politic in Rusia. El reprezinta o amenintare serioasa pentru acesti barbati si femei care apara libertatile politice si civile", au adaugat ministrii de externe.G7 a promis "sa urmareasca indeaproape" raspunsul Rusiei la solicitarile internationale cu privire la cazul Navalnii.