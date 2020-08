Medicii rusi anunta ca lupta pentru "a-i salva viata" lui Alexei Navalnii

"Medicii fac tot ce este posibil, ei se lupta pentru a-i salva viata", a declarat Anatoli Kalinicenko, directorul adjunct al spitalului de urgenta din Tomsk, unde Navalnii este la reanimare si conectat la un aparat de respiratie artificial, relateaza AFP.El a inceput sa se simta rau in avion, in timp ce se deplasa de la Tomsk, oras din Siberia, la Moscova . Avionul a aterizat de urgenta, a precizat purtatoarea de cuvant, Kira Iarmis.Dupa aterizarea la Tomsk, Navalnii a fost internat. "Presupunem ca Alexei a fost otravit cu ceva pus in ceaiul sau. Este singurul lucru pe care l-a baut dimineata", a explicat Iarmis.Anatoli Kalinicenko a precizat ca starea opozantului rus este "stabila" si a subliniat ca este prea devreme sa se confirme ipoteza otravirii.Purtatorul de cuvant de la Kremlin, Dmitri Peskov, a declarat ca ii doreste lui Navalnii "la fel ca oricarui cetatean rus", o "recuperare rapida".Politia si membri ai Comitetului de Ancheta care se ocupa de cazuri criminale au ajuns la Tomsk, a anuntat Kira Iarmis.Alexei Navalnii, avocat si activist anticoruptie, a fost incarcerat de mai multe ori in ultimii ani pentru organizarea unor manifestatii anti-Kremlin.Curtea Europeana pentru Drepturile Omului a decis ca arestarile si incarcerarile lui Navalnai in 2012 si in 2014 au fost motivate politic si au reprezentat o incalcare a drepturilor omului.