Medicul sef al spitalului din Siberia, care s-a opus transferului lui Navalnii in Germania, a fost numit ministru regional al Sanatatii

Spitalizat la Omsk dupa o aterizare de urgenta, el a stat cateva zile in acea unitate sanitara inainte de a fi transferat in Germania, unde medicii au ajuns la concluzia ca a fost otravit cu un agent neurotoxic din clasa Noviciok.Aleksandr Murahovski face parte dintre medicii rusi care au dat asigurari ca nu au gasit nicio urma de otrava in organismul lui Navalnii si care s-a opus transferului lui la Berlin.Intr-un comunicat, guvernul din regiunea Omsk a transmis ca Murahovski, in varsta de 49 de ani, "a trecut prin toate treptele profesionale, cunoaste si intelege ca medic si ca director toate procesele care au loc in serviciile de sanatate".Candidatura sa a fost acceptata "de conducerea Ministerului Sanatatii din Rusia ", se mai mentioneaza in comunicat.