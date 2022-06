Medvedev: Ucraina ne datoreaza 16 miliarde

Premierul rus, Dmitri Medvedev, a declarat vineri intr-o intalnire cu presedintele Valdimir Putin si alti responsabili rusi, ca Ucraina datoreaza Rusiei, in total, 16 miliarde de dolari.

Potrivit calculelor premierului, Ucraina ar datora o parte din acesti bani, mai precis 11 miliarde de dolari, Rusiei, intrucat tratatul potrivit caruia Rusia ofera Ucrainei gaz natural ieftin in schimbul bazei navale de la Sevastopol "face subiectul denuntarii", scrie Reuters.

In plus, Ucraina datoreaza Rusiei trei miliarde de dolari pentru un imprumut recent sub forma de achizitii de Eurobonduri de catre Rusia, si datoreaza Gazpromului 2 miliarde de dolari pentru livrarile de gaze naturale.

Kievul nu a platit datoria catre Rusia - Gazprom face amenintari

Gazprom a anuntat deja ca ar putea sista livrarile de gaze catre Ucraina, dupa ce Kievul nu a platit o datorie de 400 de milioane de dolari, aferenta facturii pentru luna februarie.

Termenul limita pentru achitarea sumei datorate gigantului rus din industia energiei a fost 7 martie.

Daca Ucraina nu isi va onora datoriile, risca o criza similara celei din 2009. In urma cu cinci ani, Gazprom a oprit livrarile de gaze in Ucraina timp de 20 de zile, pe fondul unor neintelegeri dintre Moscova si Kiev.

Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca Ucraina nu va mai beneficia de pretul scazut convenit in decembrie pentru gazele cumparate de Gazprom.

Rusia este principalul furnizor de gaze naturale in Europa, cea mai mare parte a gazelor trecand prin sistemului de conducte din Ucraina.