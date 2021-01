Ministrii de Externe din cele mai bogate tari ale lumii ii cer Rusiei sa ii elibereze pe protestatarii care s-au opus arestarii lui Navalnii

Mesajul lui Navalnii din inchisoare

"Suntem profund ingrijorati de retinerea a mii de protestatari pasnici si a unor jurnalisti si cerem Rusiei sa isi respecte obligatiile nationale si internationale si sa ii elibereze pe cei retinuti arbitrar, pentru exercitarea dreptului lor de a se aduna pasnic", au afirmat ministrii de Externe din cele mai bogate sapte state ale lumii.In schimb, Nikolai Patrusev , secretar in Consiliul rus de Securitate, aliat al presedintelui rus Vladimir Putin , a declarat marti ca Alexei Navalnii, critic vehement al Kremlinului, este folosit de Vest in incercarea de a destabiliza Rusia Oficialul rus a subliniat ca Navalnii trebuie tras la raspundere pentru repetate incalcari ale legii. Navalnii a fost retinut, saptamana trecuta, pentru 30 de zile, dupa ce s-a intors din Germania, unde a fost tratat in urma otravirii, anul trecut, cu un agent neurotoxic. El ar putea fi inchis mai multi ani pentru incalcarea termenilor de eliberare conditionata si pentru alte acuzatii care ii sunt aduse si despre care el spune ca sunt fabricate.Alexei Navalnii, principalul opozant al presedintelui rus Vladimir Putin, a precizat, in primul sau mesaj public din inchisoarea de langa Moscova unde se afla incarcerat ca nu are nicio intentie sa se sinucida si le-a multumit, in acelasi timp, suporterilor sai pentru sprijin.