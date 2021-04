Mesaj disperat al sotiei opozantului rus Aleksei Navalnii: "Nu am vazut niciodata pe cineva atat de supt la fata"

Mesajul este insotit de o fotografie in care apare Iulia si, pe fundal, centrul penitenciar numarul 2 din regiunea Vladimir, la circa 100 de kilometri de Moscova ''Vorbeste cu dificultate si din cand in cand trebuie sa se intinda pentru a se odihni'', a mai scris Iulia Navalniia, care a adaugat ca sotul ei a slabit foarte mult de cand a intrat la inchisoare si chiar mai mult dupa ce a anuntat ca intra in greva foamei, la 31 martie.''Cantareste 76 de kilograme la o inaltime de 1,90. De la intalnirea mea cu Aleksei sunt si mai ingrijorata pentru el'', a explicat Navalniia, care a comunicat cu sotul ei prin telefon, separati de un perete de sticla.Iulia Navalniia s-a referit si la denuntul pe care sotul ei intentioneaza sa-l depuna impotriva inchisorii pentru ca a fost impiedicat sa citeasca Coranul, dupa cum a explicat chiar el pe Twitter . ''Cartile sunt pentru noi toti'', a scris Navalnii, care isi exprimase dorinta de a studia cartea sacra a tuturor musulmanilor.