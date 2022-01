Metrou gratuit la Moscova, daca faci genuflexiuni (Video)

Ca parte zelosului program de promovare a Jocurilor Olimpice de la Soci, metroul din Moscova s-a gandit sa ofere o alternativa la automatele de bilete. Calatorii pot face genuflexiuni in fata unui aparat dotat cu senzori si primesc apoi bilete.

Cu 30 de genuflexiuni in 2 minute, orice calator poate primi un bilet gratuit la metrou. In felul acesta se combina dorinta de a ramane in forma cu placerea de a primi ceva gratuit, arata Euronews.

Ideea a primit tot mai mult sprijin din partea multor staruri sportive si atleti olimpici din Rusia, pe masura ce tara se pregateste sa isi intampine oaspetii de pe tot globul. Jocurile olimpice de la Soci vor avea loc intre 7 si 23 februarie 2014.

"Cand Comitetul Olimpic Rus a dezvoltat acest concept, am vrut sa aratam ca fiecare persoana este parte a miscarii olimpice, a Jocurilor Olimpice si a idealurilor olimpice", a declarat Maria Kiseleva, campiona la inot sincron.

Este avantajos si pentru cei care nu au bani si se grabesc spre casa dupa lasarea serii, caz in care putin exercitiu este oricum util in timpul iernii rusesti.

"Daca incerci din greu si iti stabilesti un scop, poti veni si face suficiente genuflexiuni cat sa castigi un abonament lunar sau anual, asa ca de ce nu?", a declarat Oleg, unul dintre calatorii metroului moscovit.