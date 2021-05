Mihail Gorbaciov, despre tensiunile dintre SUA si Rusia: "Imi amintesc cum a fost la mijlocul anilor '80"

Partile vor discuta despre probleme de stabilitate strategica, lupta impotriva pandemiei, agenda internationala si conflictele regionale, potrivit Ani News "Este foarte bine ca au acceptat sa se intalneasca. Cu toate schimbarile din lume, relatiile dintre Rusia si Statele Unite sunt esentiale pentru securitatea si stabilitatea intregii lumi", a declarat Mihail Gorbaciov, in varsta de 90 de ani, fost presedinte al Uniunii Sovietice, intre anii 1985 si 1991.El a mai spus ca relatiile dintre cele doua tari "sunt foarte proaste, in prezent, dar eu sunt un optimist cu neputinta de dezradacinat. Imi amintesc cum a fost la mijlocul anilor '80: parea ca o fundatura, un intuneric.Dar am plecat de la faptul ca exista oameni aici si acolo, si aici si acolo sunt probleme. Exista un sentiment si dorinta, am zis ca este necesar sa ne ocupam de probleme, sa normalizam relatiile".El si-a amintit ca atunci, in a doua jumatate a anilor '80, s-a intalnit cu presedintele SUA, Ronald Reagan, mai intai la Geneva (la fel ca si astazi, intre Biden si Putin -n.a.) si apoi la Reykjavik."Principalul impuls a venit de sus, presedintele si cu mine am dat acest impuls. Si daca nu ar fi fost aceste doua intalniri, nu s-ar fi intamplat nimic. Asa, astazi 85% din arsenalele nucleare din Razboiul Rece au fost distruse.Sper ca ambii presedinti de azi, sa mearga la aceasta intalnire cu o atitudine pozitiva", a incheiat Gorbaciov.