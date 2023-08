Milioane de cetateni europeni, cuceriti de propaganda Kremlinului: Occidentul nu face nimic?

Rusa este a saptea cea mai vorbita limba din Uniunea Europeana si limba fostelor tari sovietice din vecinatatea estica a UE. Europenii au ales sa ignore aceste date pana anul trecut, cand presedintele Vladimir Putin a invadat Crimeea si a aprins conflictul din Ucraina, folosind ca pretext faptul ca apara drepturile vorbitorilor de limba rusa.

Cand locuitorii din Crimeea au aplaudat anexarea peninsulei la Rusia, a devenit cat se poate de clar faptul ca, la ani de zile de la prabusirea blocului comunist, UE nu a facut aproape nimic pentru "a castiga inimile si mintile" acestor oameni, asa ca ei au ramas vulnerabili in fata propagandei Kremlinului, arata o analiza Bloomberg.

Uniunea Europeana contracareaza propaganda Rusiei, care vrea sa-i strapunga flancul estic

Cu cea mai mare parte a populatiei de etnie rusa din UE, tarile baltice - Letonia, Lituania, Estonia - se simt deosebit de fragile. La 24 de ani dupa ce aceste tari si-au recastigat independenta fata de Uniunea Sovietica, emisiunile TV de la Moscova raman principala sursa de informare pentru vorbitorii de rusa de acolo, in mare parte pentru ca nu exista nicio alternativa solida in limba lor preferata.

Acum, cu Ucraina inca sfasiata de conflicte in timp ce Letonia a gazduit o serie de reuniuni europene la nivel inalt in aceasta saptamana, propaganda rusa nu prea are oponenti. In camerele lor de hotel, europenii care au participat la summit au gasit posturi de televiziune rusesti care le depasesc numeric in mod categoric atat pe cele letone, cat si pe cele internationale. Statul leton, mai scrie sursa citata, ofera putine resurse pentru a contracara acest atac ideologic.

16 ore in rusa, pe saptamana

Radiodifuzorul public national, LTV, difuzeaza doar 16 de ore de programe de limba rusa pe saptamana, pe un canal principal, dedicat sportului. Este clar depasit de PBK, afiliata Channel One din Rusia, care prezinta stiri locale si comentarii favorabile Kremlinului. Ca urmare, publicul de televiziune este impartit in grupuri etnice.

In Ucraina si copiii stiu cine e dusmanul: Cum sunt prezentati rusii in desene animate (Video)

"Cele mai importante prime cinci posturi de televiune urmarite de etnicii letoni si etnicii rusi sunt diferite", spune jurnalistul LTV, Rita Rudusa.

Programele de stiri in sine nu sunt de interes asa mare pentru suporterii lui Putin. Daca scoti din posturile rusesti senzationalul, propaganda este pe linie moarta, spun expertii media. Asta e valabil mai ales in tarile baltice, unde vorbitorii de limba rusa sunt mai putin entuziasti in legatura cu politicile Kremlinului.

De la inceputul crizei din Ucraina, televiziunea rusa a crescut foarte mult numarul de programe politice, insa accentul pica pe divertisment, senzational.

Cel mai popular show TV este "Stirea saptamanii a lui Dmitri Kiseliov" difuzat de un canal Rossyia. Kiseliov a facut valuri in toata presa internationala cand a declarat pe post ca Rusia este singura capabila sa transforme Statele Unite in "cenusa radioactiva". Tot el a fost cel care a propus ca inimile homosexualilor care au murit in accidente sa fie arse, pentru a nu putea fi transplantate.

Propaganda rusa in Romania are efecte? Ce spun sociologii

Problema nu e ca vorbitorii de limba rusa din Letonia sunt usor de manipulat, spune Viktors Makarovs, consilier al ministrului leton de Externe, care este puternic implicat in proiecte mass-media in limba rusa. Opiniile cu privire la razboiul din Ucraina, de exemplu, sunt mult mai nuantate decat ale celor care traiesc in Rusia, spune oficialul. Dar lipsa unei alternative la propaganda Kremlinului are costuri importante.

"Ei (etnicii rusi din Letonia) incep sa aiba incredere in toata lumea. Sau inclina sa creada in ceea ce este reconfortant pentru ca Rusia este o 'forta buna'", spune Makarovs.

In Riga, capitala Letoniei, oras aflat la trei ore de granita cu Rusia, jumatate din oameni vorbesc rusa ca limba materna. Localitatea are, de asemenea, un primar de etnie rusa. Pe masura ce razboiul a cuprins estul Ucrainei, Letonia - tara in care 30% din populatie vorbeste limba rusa - se pregatea sa preia presedintia UE. Pana in acel moment, oficialii europeni nu si-au dat seama ca de la Kremlin se duce "un razboi informational" impotriva vecinilor Rusiei si mai ales impotriva Occidentului.

Au urmat discutii la Riga si in alte capitale europene. Multi dintre participanti, in special ministrul rus de Externe Edgars Rinkevics, au sprijinit crearea unui canal exclusiv in limba rusa, destinat vorbitorilor de rusa din UE.

In luna ianuarie, un grup de state membre a cerut unui institut din Olanda un studiu legat de acest subiect, iar rezultatele preliminare ale cercetarii au fost prezentate marti, la Riga.

Cum inventeaza propaganda rusa separatismul etnic la granitele Romaniei

Provocarile sunt clare. In 2013, bugetul televiziunii de stat din Rusia a fost echivalentul a 10 la suta din bugetul national al Letoniei. Expertii au propus o schimbare de plan: atentia sa nu mai fie concentrata pe un proiect mare, ambitios, un singur canal pentru toti etnicii rusi. In schimb, ar urma sa fie sprijinite posturile de televiziune mai mici din regiune. Expertii au sugerat sa fie creata "o fabrica de continut". Alte recomandari au inclus un centru in care "sa se faca schimb de stiri", precum si un "cos al donatorului", cu ajutorul caruia sa fie sustinute financiar propunerile de mai sus.

Studiul va fi finalizat in luna iunie, iar apoi acesta va fi prezentat in tarile donatoare pentru a decide daca acestea sunt gata sa finanteze aceste proiecte. Dar socul razboiului din Ucraina nu mai este asa mare, iar entuziasmul initial pentru proiectele media de limba rusa nu poate rezista, scrie Bloomberg.

Schimbarea starii de spirit este evidenta in Letonia, atunci cand o initiativa de reglementare a presei si de a crea un canal local de televiziune in limba rusa s-a impotmolit si nu a ajuns la un rezultat concret.

In Estonia, lucrurile sunt mai ferme. Primul canal public rus va incepe sa emita in toamna. In Ucraina, costul razboiului este prea mare si nu exista fonduri pentru o televiziune in rusa.