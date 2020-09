Ministerul rus al Apararii a comandat inca 50 de tancuri T-80BVM, in ciuda faptului ca nu sunt precise in lovirea tintelor

Tancurile T-80BMV nu au reusit sa-si atinga tintele in cadrul unei expozitii militare

Compania, care face parte din congernul militar de stat Uralvagonzavod (UVZ), conform acordului, trebuie sa repare mai mult de 50 de tancuri T-80BV si sa le aduca la standardul T-80BVM.T-80BVM este o noua versiune modernizata a tancului T-80BV, dezvoltata de uzina Omsk. Pe hartie, actualizarea la standardul T-80BVM aduce imbunatatiri semnificative tancului T-80BV. Inginerii din industria militara rusa sustin ca au imbunatatit puterea de foc si capacitatile de aparare, dar si mobilitatea tancului, dand astfel echipajului un plus in ceea ce inseamna controlul.La 24 august, in cadrul demonstratiilor cu tehnica militara din poligonul Alabino - desfasurate in timpul Forumului tehnico-militar international Armata-2020 - tancurile rusesti T-80BVM nu au reusit sa loveasca tintele dispuse la distante mari.La momentul respective, publicatia Defence Blog, a relatat, pe baza analizarii unui material video, ca tancul T-80BVM trebuia sa loveasca tinta cu rachete antitanc ghidate tip 9M119 Refleks, dar au fost unele probleme tehnice, iar echipajul nu a reusit sa faca acest lucru.T-80BVM reprezinta varianta ruseasca modernizata a tancului T-80BV si a fost introdus pentru prima data in inzestrarea fortelor armate ruse in 2019, la o brigada motorizata subordonata Flotei de Nord.Armamentul de la bordul tancului consta intr-un tun calibru 125 mm cu care pot fi lansate si rachete antitanc ghidate, o mitraliera antiaeriana (tip NSVT) calibru 12,7 mm si o mitraliera (tip PKT) calibru 7,62 mm jumelata cu tunul.