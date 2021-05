Ministrul de externe rus a vorbit la Moscova despre scutul de la Deveselu. De ce-l nemultumeste pe Lavrov sistemul de aparare instalat de NATO in Romania

Lavrov a declarat la inceputul conferintei ca trebuie sa fie una deschisa si franca pentru a afla situatia curenta a relatiilor dintre Rusia si UE.Sergei Lavrov a precizat ca intre cele doua puteri exista o criza fara precedentCu toate acestea, Lavrov a citit, la foc automat , mai multe pagini in care a criticat asa-zisele actiuni ale Uniunii Europene si ale statelor componente impotriva intereselor Federatiei Rusiei. A adus in discutie sanctiunile impuse de UE, declarand ca nu sunt dovezi fata de acuzatiile UE referitoare la actiunile Rusiei si a cerut ca relatiile viitoare sa se bazeze pe fapte, nu zvonuri.A criticat decizia Statelor Unite de a instala in Romania si Polonia sisteme de rachete cu raza medie, chiar daca cele doua echipamente Aegis Ashore sunt de fapt anti-aeriene, impotriva rachetelor balistice.Lavrov a scos in evidenta si faptul ca intre cele doua blocuri sunt relatii puternice in domeniile energiei, tranzitiei la energia verde si a sanatatii.Seful diplomatiei ruse nu a intrat in detaliile ce au dus la inrautatirea relatiilor dintre Rusia si UE: ocuparea ilegala a Crimeei, dislocarea de trupe in estul Ucrainei, tentativele de asasinat si incarcerarea liderilor opozitiei, atacurile cibernetice, atentatele din Cehia si Bulgaria asupra unor depozite cu echipamente militare pentru Ucraina , sprijinirea regimului dictatorial din Belarus, actiunile de spionaj de pe teritoriul UE.La final, Lavrov a salutat tarile din UE care vor sa aiba in continuare contacte cu Rusia si si-a manifestat speranta ca relatiile se vor imbunatati in viitor, relateaza monitorulaparaii.ro