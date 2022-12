Misiune imposibila? O organizatie incearca sa ii desparta pe rusi de blanurile lor

In Rusia, cea mai mare piata de desfacere pentru blanuri din lume, haina de blana (shuba), nu este atat un accesoriu la moda, cat o necesitate in iarna siberiana.

Insa activistii pentru drepturile animalelor sunt dispusi sa se inhame la o lupta ce se asteapta sa dureze mai bine de un deceniu, pentru a-i desparti pe rusi de blanurile mult-iubite, scrie Independent.

Organizatia Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) lanseaza pentru prima data o campanie anti-blana in Rusia. Va incepe cu o serie de bannere stradale, in care apar prezentatoarea Tv Olga Shelest, un iepure si o haina de blana patata de sange, cu sloganul "Blana este crima".

"Principalul nostru scop este sa ne asiguram ca aceasa chestiune capata notorietate si oamenii inteleg care este adevarata sursa pentru blana. Cand oamenii vad cum sunt animalele jupuite de vii, le este rupt gatul sau sunt electrocutate, incep sa inteleaga ce inseamna sa porti o haina de blana", crede Robbie LeBlanc, activist Peta.

Majoritatea blanurilor sunt produse in ferme din China, insa Rusia ramane cea mai mare piata de desfacere. Multe rusoaice considera absurda ideea de a traversa lunga iarna ruseasca fara shuba lor favorita.

"Blana este la fel de ruseasca precum votca. Este un simbol al statusului, al luxului. O haina buna de blana este de neinlocuit. Nu vom inceta niciodata sa iubim blana", spune Olga, vanzatoare intr-un magazin de blanuri din Moscova.

Chiar si rusii care recunosc ingrijorarile activistilor pentru drepturile animalelor spun ca nu pot renunta la blanuri deoarece nimci nu apara trupul mai bine in fata frigului patrunzator decat Blana. Activistii spun insa ca exista optiuni moderne, artificiale, de haine de blana, care protejeaza la fel de bine si sunt si mult mai usoare.