Moscova a inceput sambata vaccinarea cetatenilor din principalele grupe de risc

Un numar de 70 de centre de vaccinare au fost deschise in capitala rusa, destinate prima data lucratorilor sociali, personalului medical si cadrelor didactice."Cetatenii din principalele grupe de risc care din cauza activitatilor profesionale intra in contact cu multe persoane se pot vaccina", au indicat autoritatile. Rusia a fost una dintre primele tari care a anuntat dezvoltarea unui vaccin - numit Sputnik V dupa satelitul sovietic - in august, inainte chiar de inceperea testelor clinice la scara larga.Vaccinul este in prezent in a treia faza si ultima de teste clinice pe 40.000 de voluntari.Creatorii sai au anuntat luna trecuta o rata de eficienta de 95%, potrivit rezultatelor provizorii. Conform acestora, vaccinul va fi mai ieftin si mai usor de depozitat si de transportat decat altele.Vaccinul, administrat in doua doze la interval de 21 de zile, este un "vector viral", folosind doua adenovirusuri umane.Va fi gratuit pentru cetatenii rusi si administrat pe baza de voluntariat.Sambata, autoritatile sanitare au indicat ca in prima faza a vaccinarii la Moscova, vaccinul nu va fi administrat lucratorilor cu varste de peste 60 de ani, persoanelor care au boli cronice, femeilor insarcinate sau care alapteaza.Ei nu au indicat cand va fi accesibil tratamentul pentru publicul larg.Vineri, primarul Moscovei Serghei Sobianin a anuntat ca 5.000 de persoane s-au inscris in cinci ore dupa ce a debutat inscrierea online.Sambata, Rusia a inregistrat 28.782 de noi infectari in 24 de ore, un nou record zilnic, totalul fiind de 2.431.731 de cazuri de la debutul pandemiei, situand tara pe locul patru la nivel mondial in privinta numarului de cazuri.In ciuda cresterii numarului de cazuri, un lockdown national este exclus pentru moment pentru a evita colapsul economic.