Raspunsul Moscovei la expulzarea de catre Bucuresti a unui spion GRU: "Ambasadorul Romaniei in Rusia cunoaste bine procedura"

Ambasadorul Romaniei la Moscova , Cristian Istrate, cunoaste bine procedura masurilor reciproce de raspuns la pasii corespunzatori in relatia cu Moscova, a declarat luni purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, pentru agentia de presa oficiala TASS, comentand decizia Bucurestiului de a-l declara persona non grata pe adjunctul atasatului militar al Ambasadei Rusiei in Romania."Ambasadorul Romaniei in Rusia cunoaste bine procedura masurilor de raspuns", a spus ea. Autoritatile romane l-au declarat luni persona non grata pe adjunctul atasatului militar al ambasadei ruse la Bucuresti . Potrivit Ministerului de Externe al Romaniei, activitatile si actiunile diplomatului "contravin prevederilor Conventiei de la Viena privind relatiile diplomatice din 1961".