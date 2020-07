Moscow Times: Un maior de politie a decedat dupa ce a cazut de la o fereasta. Aceasta depusese marturie impotriva superiorilor

Presa rusa scrie ca trupul neinsufletit al Yekaterinei Mishkina, in varsta de 37 de ani, ofiter de politie in cadrul sectiei de omoruri, a fost descoperit in apropierea unui bloc de locuinte de noua etaje in orasul Khabarovsk, situat la peste 8.000 de km est de capitala Moscova Presa locala noteaza ca Mishkina era imbracata in civil si ca in acest moment anchetatorii nu stiu ce anume cauta aceasta in acea cladire. Mai multe publicatii locale scriu ca aceasta a fost surprinsa de camerele de vederi ale cladirii incercand sa ajunga/sa iasa pe acoperisul blocului, inainte de a cobora alte cateva etaje.Citand surse confidentiale din cadrul fortelor de politie, presa locala scrie ca Mishkina fusese martor intr-un dosar penal in care era vizat un fost superior de-al ei, suspectat de a-si fi santajat subordonatii. Jurnalistii rusi au scris ca aceasta a depus marturie chiar inainte sa-si fi pierdut viata.Potrivit Moscow Times, politia regionala din Khabarovsk a deschis o ancheta in acest caz, iar purtatoarea de cuvant a institutiei, Yekaterina Tarasova, a declarat presei locale ca Yekaterina Mishkina se afla "intr-o noua vacanta" in momentul decesului.Decesul ofiterului de politie vine in contextul in care in primavara trecuta, in varful pandemiei de coronavirus, alte cinci incidente similare, in care cinci cadre medicale si-au pierdut viata cazand de pe marginea unor ferestre. In anul precedent alti doi jurnalisti si-au pierdut viata in circumstante similare.