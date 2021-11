George Robertson, fost șef al Alianței Nord-Atlantice, dezvăluie că Vladimir Putin ar fi vrut în NATO, dar de pe poziții de mare putere

Vladimir Putin dorea ca Rusia să se alăture NATO, dar nu a vrut ca țara sa să treacă prin procesul obișnuit de aderare și să se alinieze „cu o mulțime de țări care nu contează”, potrivit unui fost secretar general al alianței transatlantice, citat de The Guardian.

George Robertson, fost secretar laburist al apărării, care a condus NATO între 1999 și 2003, a declarat că Putin a spus clar la prima lor întâlnire că dorește ca Rusia să facă parte din Europa de Vest. „Ei au vrut să facă parte din acel vest sigur, stabil și prosper din care Rusia nu era în acel moment”, a spus el.

George Robertson, fost ministru laburist al apărării, care a condus NATO între 1999 și 2003, a declarat că Putin a spus clar la prima lor întâlnire că dorește ca Rusia să fie o parte a Occidentului.

„Au vrut să facă parte din acel Occident sigur, stabil și prosper în care Rusia nu era în acel moment”, a spus el.

Robertson a vorbit despre una din primele întâlniri cu Putin după ce acesta a devenit președinte, în 2000. Putin a întrebat: „Când ne vei invita să ne alăturăm NATO?”, iar Robertson i-a răspuns: „Noi nu invităm oamenii să adere la NATO, ei solicită să se alăture.” Replica lui Putin: „Ei bine, nu vrem să stăm la coadă cu o mulțime de țări care nu contează.”

Președintele rus mai spunea atunci că nu își poate imagina NATO ca pe un inamic și că „Rusia face parte din cultura europeană”.

„Nu îmi pot imagina ca propria mea țară să fie izolată de Europa și de ceea ce numim adesea lumea civilizată”, a spus el.

Relatarea corespunde cu ceea ce Putin i-a spus regretatului David Frost într-un interviu BBC, cu puțin timp înainte de a fi inaugurat pentru prima dată ca președinte al Rusiei, cu mai bine de 21 de ani în urmă. Președintele rus i-a spus lui Frost că nu va exclude aderarea la NATO „dacă și când opiniile Rusiei sunt luate în considerare ca fiind ale unui partener egal”.

Acesta i-a mai precizat lui Frost că îi era greu să catalogheze NATO ca pe un inamic. „Rusia face parte din cultura europeană. Și nu îmi pot imagina propria mea țară izolată de Europa și de ceea ce numim adesea lumea civilizată.”

Declarațiile lui Robertson scot în evidență modul în care viziunea lui Putin s-a schimbat în timpul celor 21 de ani de conducere neîntreruptă a Rusiei.

După protestele din timpul Revoluției Portocalii din Ucraina din 2004, Putin a devenit din ce în ce mai suspicios față de Occident, pe care l-a acuzat de finanțarea ONG-urilor pro-democrație. El a fost și mai supărat pentru expansiunea continuă a NATO în Europa Centrală și de Est: România, Bulgaria, Slovacia, Slovenia, Letonia, Estonia și Lituania au ales să se alăture alianței în 2004; Au urmat Croația și Albania în 2009. Georgiei și Ucrainei li s-a promis aderarea în 2008, dar au rămas în afara NATO.

Robertson și-a amintit, de asemenea, că a fost primul și singurul secretar general al NATO care a invocat clauza de apărare colectivă a NATO, cunoscută sub numele de articolul cinci, în urma atacurilor din 11 septembrie.

Invocarea articolului cinci a fost „un pariu” și era departe de a fi o concluzie prealabilă că membrii NATO vor ajunge la ea după un atac terorist, a spus el, menționând că acesta a fost „conceput pentru un atac al Uniunii Sovietice”.

Unii aliați NATO au fost neliniștiți să invoce clauza de apărare colectivă pentru a sprijini SUA, temându-se că ar da administrației lui George W Bush licența de a invada Irakul. Robertson și-a amintit că un ministru l-a întrebat: „„Asta înseamnă că le dăm un cec în alb pentru a invada Irakul?” Am spus: „Nu, nu este așa.”

Cum a invocat articoul 5 al NATO

Fostul ministru scoțian a dezvăluit, de asemenea, că decizia istorică de a invoca articolul cinci aproape că a mers prost. A doua zi după atacurile din 11 septembrie, Robertson urma să participe la o întâlnire de rutină a miniștrilor de externe ai UE. Nedorind să deranjeze UE solicitând invocarea articolul cinci, el le-a cerut unor miniștri de externe prieteni – Jack Straw al Regatului Unit și Louis Michel al Belgiei – să pună o întrebare care i-ar fi oferit posibilitatea de a discuta despre asta. Dar niciun ministru nu a pus întrebarea, așa că a trebuit să se descurce pe cont propriu.

După atacurile din 11 septembrie, mulți aliați NATO s-au alăturat SUA pentru a invada Afganistanul, NATO preluând comanda misiunii în 2003.

Robertson a spus că l-a îndemnat pe regretatul secretar american al apărării, Donald Rumsfeld, să mențină forțele americane în Afganistan alături de aliații NATO după înfrângerea militară a talibanilor. El l-a avertizat pe Rumsfeld că va denunța orice retragere a SUA ca fiind inacceptabilă. „Așa că Rumsfeld s-a supărat puțin în acel moment și i-am spus: „Nu, … nu veți spune că noi am gătit, puteți curăța vasele.” Am spus: „Nu este așa. Am intrat împreună și rămânem împreună.”

El a criticat retragerea haotică a SUA din urmă cu două luni, dar a susținut că misiunea de 20 de ani a forțelor militare occidentale a făcut o diferență, în ciuda revenirii talibanilor la putere . „Am lăsat o moștenire acolo pe care acești hoți teologici nu vor fi dezvăluiți ușor. Și cred că Afganistanul în viitor va fi un loc foarte diferit.”

Ads