Navalnii posteaza pe Instagram o fotografie cu el inconjurat de familie: ''Am putut sa respir singur o zi intreaga''

In fotografie, Navalnii apare stand in pat si inconjurat de familie, iar mesajul sau este ca acum poate respira fara asistenta."Buna. Sunt Navalnii. Imi este dor de voi", a scris in el in postarea care insoteste fotografia distribuita pe Instagram."Inca nu prea pot sa fac nimic, dar ieri (luni - n.r.) am putut sa respir singur toata ziua", a subliniat el.Intre timp, seful serviciului extern de informatii al Rusiei, Serghei Nariskin, a spus marti ca Moscova nu are niciun stoc de Noviciok, tipul de agent neurotoxic despre care Germania spune ca a fost folosit pentru otravirea lui Aleksei Navalnii, adaugand ca are "intrebari" de adresat Berlinului.Stocurile "au fost distruse in acord cu protocolul si reglementarile Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice" (OIAC), a spus Nariskin, citat de agentiile ruse de presa, precizand ca a spune contrariul reprezinta o "dezinformare".Nariskin a mai dat asigurari ca, "atunci ca Aleksei Navalnii a parasit teritoriul rus, el nu avea nicio substanta toxica in corp", adaugand ca Rusia are, "in aceasta privinta, numeroase intrebari pentru partea germana".Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus la randul sau ca Moscova nu intelege de ce nu a primit datele despre sanatatea opozantului pe care le-a cerut Berlinului.Navalnii, un critic neobosit al presedintelui rus Vladimir Putin si un proeminent militant anti-coruptie, s-a imbolnavit in timpul unui zbor intern din Siberia pe 20 august si a fost transportat in Germania pentru tratament, in coma indusa, doua zile mai tarziu.Teste de laborator realizate separat in Germania, Franta si Suedia au ajuns la concluzia ca el a fost otravit cu un agent neurotoxic din clasa Noviciok, creat de sovietici in anii '70. Liderii europeni au cerut o explicatie din partea Kremlinului, care neaga orice implicare.