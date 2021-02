Un judecator rus a confirmat sentinta de condamnare a lui Navalnii pentru incalcarea unui control judiciar

Judecatorul tribunalului din Moscova , Dmitri Balasov, a redus insa cu o luna si jumatate pedeapsa activistului anticoruptie, in varsta de 44 de ani, care va trebui in cele din urma sa execute o pedeapsa de doi ani si jumatate de inchisoare.Principalul oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, va mai merge la instanta inca o data, sambata, in procesul cu privire la defaimarea unui veteran.Aleksei Navalnii, in varsta de 44 de ani, este acuzat de faptul ca a difuzat informatii "mincinoase" si "injurioase" despre acest veteran, care a aparat, intr-un clip de campanie, vara trecura, un referendum prin care Vladimir Putin si-a consolidat puterea.Un inamic public al Kremlinului, Aleksei Navalnii a fost condamnat pe 2 februarie la doi ani si opt luni de inchsoare, dupa ce a fost gasit vinovat de incalcarea unui control judiciar datand din 2014.El acuza autoritatile ruse de faptul ca vor sa-l reduca la tacere , dupa ce a supravietuit unei tentaive de asasinare cu un agent neurotoxic de tip noviciok, de care-i considera vinovati pe Vladimir Putin si FSB-ul.Arestarea lui Navalnii pe 17 ianuarie, la intoarcerea sa din Germania, unde a primit ingrijiri dupa otravire, a condus la manifestatii reprimate dur in intreaga Rusie si la peste 11.000 de arestari.