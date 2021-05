Aleksei Navalnii va primi din nou statut de "prizonier de constiinta" din partea Amnesty International

''In urma unei evaluarii atente, Amnesty International a decis sa il redesemneze pe Aleksei Navalnii drept un 'prizonier de constiinta' Amnesty International a luat (in 24 februarie) o decizie gresita si cere scuze pentru impactul negativ pe care aceasta l-a avut asupra lui Aleksei Navalnii personal si asupra activistilor din Rusia si din restul lumii care fac campanie neobosit pentru eliberarea lui'', indica ONG-ul international intr-o declaratie pe e-mail trimisa agentiei de presa britanice.Navalnii a fost criticat pentru declaratii impotriva imigratiei ilegale si pentru participarea la un mars al nationalistilor in urma cu cativa ani.Aleksei Navalnii (44 de ani) este incarcerat de la jumatatea lunii ianuarie, mai exact de la revenirea sa in Rusia din Germania, unde a primit ingrijiri dupa ce fusese otravit in luna august cu agent neurotoxic Noviciok de uz militar, otravire de care el acuza Kremlinul.Ulterior, disidentul a fost condamnat la doi ani si jumatate de inchisoare intr-un caz de frauda datand din 2014, pe care il denunta ca fiind orchestrat politic.