Aleksei Navalnii, somat sa se intoarca de urgenta in Rusia: "Acest condamnat nu isi respecta obligatiile stabilite de instanta"

Navalnii, unul dintre cei mai cunoscuti critici ai presedintelui Vladimir Putin , a fost transportat cu avionul in Germania, in luna august, dupa ce i s-a facut rau intr-un avion. Germania si alte state occidentale afirma ca impotriva lui Navalnii a avut loc o tentativa de asasinat cu agentul noviciok.Potrivit Rusiei, nu exista dovezi ca acesta a fost otravit, autoritatile negand implicarea in incident.Serviciul Federal al Penitenciarelor l-a acuzat, luni, pe Navalnii ca incalca termenii unei pedepse de inchisoare cu suspendare, pe care inca o executa, in urma unei condamnari din 2014, si de sustragerea de sub supravegherea autoritatii pentru verificarea infractorilor.Citand un articol aparut in revista medicala britanica The Lancet referitor la tratamentul acestuia, autoritatile ruse afirma ca Navalnii a fost externat dintr-un spital din Berlin pe 20 septembrie si ca toate simptomenele bolii sale au disparut dupa 12 octombrie."In consecinta, acest condamnat nu isi respecta obligatiile stabilite de instanta si se sustrage de sub supravegherea Inspectorului Penal", a afirmat Serviciul Federal al Penitenciarelor.Navalnii executa o pedeapsa de trei ani si jumatate de inchisoare cu suspendare, intr-un caz de furt despre care afirma ca a fost motivat politic. Perioada de supraveghere expira pe 30 decembrie.Potrivit institutiei, daca Navalnii nu se va prezenta, pedeapsa cu suspendare se va transforma in pedeapsa cu executare.Serviciul Federal al Penitenciarelor nu a precizat un termen, dar Navalnii a postat pe o retea de socializare un screenshot al mesajului avocatului sau, care afirma ca trebuie sa se intoarca si sa se prezinte la biroul din Moscova pana marti, ora 09:00.Purtatorul sau de cuvant, Kira Yarmysh, a scris pe Twitter ca este imposibil ca Navalnii sa se prezinte la timp si ca acesta este in convalescenta dupa otravire, acuzand ca serviciul penitenciarelor actioneaza la ordinul Kremlinului.