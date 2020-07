Navalnii, vizat de perchezitii si audiat intr-un dosar de defaimare. Opozitia acuza o noua manevra de intimidare din partea Kremlinului

"FBK este perchezitionat", a anuntat pe Twitter Aleksandr Golovaci, avocatul organizatiei, care a publicat o inregistrare video in care apar agenti de politie care se apropie de birou.Opozantul, oaia neagra a Kremlinului, a anuntat pe contul de Instagram ca a fost audiat de catre puternicul Comitet de ancheta, in cadrul unui dosar de defaimare si ca doua apartamente cu care are legatura urmeaza sa fie perchezitionate."Trebuie sa luptam impotriva acestui regim dezgustator", indeamna Navalnii, caruia i s-a interzis sa paraseasca Moscova El acuza autoritatile ruse de faptul ca incearca sa-i paralizeze astfel actiunea, odata cu apropierea alegerilor in aproximartiv 30 de regiuni ruse, prevazute in septembrie.O reprezentanta a RBK, Liubov Sobol apreciaza ca autoritatile profita de aceasta ancheta cu privire la defaimare impotriva lui Navalnii pentru a-i slabi miscarea."Acesta este un pretext practic ca Kremlinul sa preia controlul asupra biroului nostru si sa ne paralizeze activitatea. Nu vor reusi", scrie ea.Comitetul rus de ancheta a deschis o ancheta cu privire la defaimare impotriva lui Aleksei Navalnii, care a difuzat informatii "mincinoase" si "injurioase la adresa onoarei si demnitatii" unui veteran din al Doilea Razboi Mondial, care si-a exprimat la televiziune sustinerea fata de refrendumului constitutional de la 1 iulie, care consolideaza puterile lui Vladimir Putin Aleksei Navalnii si organizatia sa au fost vizati anul trecut de mai multe serii de perchezitii si blocari de active.Opozantul considera ca a fost vorba despre represalii fata de organizarea unei miscari de contestare in vara lui 2019, odata cu apropierea alegerilor laMoscova. Acest scrutin s-a soldat cu o dezavuare a multor candidati sustinuti de Kremlin.